أكثر من 7 مليارات ليرة أرباح مؤسسة الصناعات الهندسية في 6 أشهر

قدرت المؤسسة العامة للصناعات الهندسية أرباحها خلال النصف الأول من العام الحالي بمبلغ قدره 043ر7 مليارات ليرة سورية بزيادة على الفترة نفسها من العام الماضي بلغت 520ر5 مليارات ليرة.

وأظهر التقرير الإنتاجي والتسويقي للمؤسسة أن انتاج شركاتها خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بلغ 451ر17 مليار ليرة بزيادة على نفس الفترة من العام الماضي بلغت 237ر6 مليارات ليرة بينما سجلت مبيعاتها 607ر18 مليار ليرة وبزيادة 813ر8 مليارات ليرة.

وأوضح مدير عام المؤسسة المهندس زياد يوسف أن تحقيق أرباح المؤسسة هذا العام مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي يعود إلى التحسن بظروف عمل الشركات التابعة لها وتجاوز الكثير من الصعوبات الإنتاجية والتسويقية منوها بجهود ومثابرة عمال وإدارات الشركات لزيادة الإنتاج وتعدد جبهات العمل والعقود المنفذة لصالح العديد من الجهات العامة والخاصة ما أسهم في الوصول لهذه النتائج التي تصب في خدمة الاقتصاد الوطني.