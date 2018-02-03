أكثر من 40 إصابة في الضفة الغربية والقدس وغزة في جمعة الغضب التاسعة

أصيب اليوم الجمعة، أكثر من 40 فلسطينيا جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال المواجهات التي دارت في الضفة الغربية وعند حدود قطاع غزة وفي بلدة العيسوية في مدينة القدس.





وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن معظم الإصابات جرى علاجها ميدانياً لاسيما وأن معظمها كان بالاختناق جراء استنشاق الغاز المدمع.





وقابل الجيش (الإسرائيلي)، المتظاهرين الفلسطينيين السلميين بالقمع بقنابل الصوت والغاز لفض التظاهرات التي انطلقت اليوم الجمعة تنديداً بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القدس عاصمة لـ(إسرائيل).









في السياق ذاته أصيب ثلاثة فلسطينيين برصاص الجيش (الإسرائيلي) شرق غزة في حين أصيب اثنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز المدمع وقد استمرت المواجهات نحو 4 ساعات عند حدود قطاع غزة.





يذكر أن الفصائل الفلسطينية دعت الفلسطينيين اليوم للخروج بتظاهرات في الضفة الغربية وقطاع غزة في “جمعة الغضب” التاسعة لتعزيز الحراك في الشارع الفلسطيني.



