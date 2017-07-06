أكثر من 4 آلاف مخالفة تموينية في رمضان والعيد

بلغ عدد الضبوط التموين العدلية المنظمة خلال شهر رمضان وأيام عيد الفطر من عناصر جهاز حماية المستهلك 4035 ضبطاً منها 997 ضبط عينة لمواد تم سحب عينات منها وإرسالها للمخابر المختصة وتحليلها لبيان مدى مطابقتها للمواصفات القياسية السورية كما تم إغلاق 134 فعالية تجارية وصناعية وخدمية وإحالة 18 شخصاً موجوداً للقضاء المختص أصولاً، وبذلك يكون معدل المخالفات التي تم ضبطها يومياً خلال شهر رمضان بوسطي نحو 126 ضبطاً.

وفي التفاصيل تقرير الرقابة التموينية، تبين أنه تم تنظيم 718 ضبطاً تموينياً في محافظة دمشق على حين بلغ عدد ضبوط العينات 215 ضبط عينة وبلغ عدد الإغلاقات المنفذة 6 إغلاقات بحق الفعاليات التجارية وإحالة شخص موجوداً للقضاء المختص، على حين تم تنظيم 511 ضبطاً تموينياً في محافظة ريف دمشق وبلغ عدد ضبوط العينات 120 ضبط عينة وبلغ عدد الإغلاقات المنفذة 18 إغلاقاً بحق الفعاليات التجارية وإحالة شخصين موجوداً للقضاء المختص.

أما في محافظة حلب فقد تم تنظيم 391 ضبطاً تموينياً وبلغ عدد ضبوط العينات 14 ضبط عينة وبلغ عدد الإغلاقات المنفذة 3 إغلاقات بحق الفعاليات التجارية وإحالة 12 شخصاً موجوداً للقضاء المختص، وفي محافظة طرطوس تم تنظيم 442 ضبطاً تموينياً وبلغ عدد ضبوط العينات 118 ضبط عينة، وفي محافظة حماة تم تنظيم 266 ضبطاً تموينياً وبلغ عدد ضبوط العينات 200 ضبط عينة، وبلغ عدد الإغلاقات المنفذة 8 إغلاقات بحق الفعاليات التجارية وإحالة شخصين موجوداً للقضاء المختص.

وفي محافظة حمص تم تنظيم 263 ضبطاً تموينياً وبلغ عدد ضبوط العينات 100 ضبط عينة، كما بلغ عدد الإغلاقات المنفذة 97 إغلاقاً بحق الفعاليات التجارية وإحالة شخص واحد للقضاء، وفي محافظة اللاذقية تم تنظيم 282 ضبطاً وبلغ عدد ضبوط العينات 128 ضبط عينة، وفي محافظة السويداء تم تنظيم 38 ضبطاً تموينياً وبلغ عدد ضبوط العينات 52 ضبط عينة وتم إغلاق محطة محروقات لمدة شهر ومعمل بوظة لمدة أسبوع، وفي محافظة درعا تم تنظيم 129 ضبطاً تموينياً بمخالفات متنوعة كما تم تنظيم 11 ضبط عينة، أما في محافظة القنيطرة فقد تم تنظيم 5 ضبوط تموينية بمخالفات متنوعة كما تم تنظيم 24 ضبط عينة، وفي محافظة الحسكة تم تنظيم 11 ضبطاً تموينياً بمخالفات متنوعة كما تم تنظيم 15 ضبط عينة.

وبيّن مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسام النصر اللـه أن أغلبية الضبوط التي نظمت كانت بحق مخالفات للمواد الغذائية والألبسة والحلويات لأنها المواد الأكثر استهلاكاً خلال شهر رمضان والعيد، حيث تنوعت المخالفات بين تلاعب بالأسعار والمواصفات والغش.

علي محمود سليمان

المصدر: الوطن