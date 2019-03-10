أكثر من 4 آلاف ضبط تمويني في سورية خلال شباط الماضي.. والتموين توضح السبب؟

كشف التقرير الصادر عن " وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" إلى أن عدد الضبوط العدلية المنظمة من جميع المحافظات كافّة (عدا الرقة وإدلب ودير الزور) خلال شهر شباط الماضي بلغ 4187 ضبطاً ، أي بمعدل نحو 149 ضبطاً في اليوم، وهي تجمع بين الضبوط العدلية المنظمة على القانون /14/ وعددها 3142 ضبطاً وضبوط العينات المسحوبة وتبلغ 1045 ضبطاً.



وبحسب التقرير الذي حصل عليه موقع " فقد تم إحالة 98 شخصاً مخالفاً إلى القضاء المختص، كما تم إغلاق 283 فعالية تجارية، وذلك خلال الدوريات التي قام بها جهاز حماية المستهلك في المحافظات وبلغ عددها 3103 دوريات.



وبينّ التقرير أنه تم تحصيل مبلغ نحو 36.750 مليون ليرة سورية وذلك مقابل تسوية 1470 ضبطاً وفق المادة 23 من القانون /14/ لعام 2015، حيث بلغ عدد مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار 877 مخالفة، ومخالفات الفواتير 568 مخالفة، والامتناع عن البيع تم ضبط 11 مخالفة، والبيع بسعر زائد تم ضبط 212 مخالفة، ومخالفات الغش في البضاعة 100 مخالفة، على حين تم ضبط 89 مخالفة للاتجار بمواد مدعومة و4 مخالفات للاتجار بمواد الإغاثة، على حين تم ضبط 35 مخالفة لمواد منتهية الصلاحية، ومخالفات بدل خدمات 182، 293 مخالفة للمواصفات القياسية السورية وهي تجمع ما بين ضبوط عدلية وعينات مسحوبة، ومخالفة متفرقة 153، فيما تم تنظيم 146 مخالفة لمواد مجهولة المصدر.



ولفت معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب إلى أن التشدد في الرقابة على الأسواق يتم على جميع السلع والمواد، مع ملاحظة أن أغلبية هذه المواد تدخل من لبنان وتركيا، وهي مواد مجهولة المصدر من عدة دول وأوروبية، أما بالنسبة للبضائع المهربة من الدول العربية فهي قليلة.



وأشار شعيب إلى إضافة بند المواد مجهولة المصدر إلى التقرير الدوري لمديريات التجارة الداخلية في المحافظات حيث شهد شهر شباط الماضي تسجيل عدد مرتفع من الإغلاقات للفعالية التجارية والإحالة إلى القضاء المختص مقارنة مع الأشهر السابقة، وذلك ضمن إطار الحملة على المواد المجهولة المصدر والمهربة.



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