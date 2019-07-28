أكثر من 3000 طن تقديرات إنتاج حماة من الرمان و1500 طن من التين بحمص

قدرت مديرية زراعة حماة إنتاج المحافظة من الرمان خلال الموسم الحالي بنحو 3009 أطنان منها 2664 طنا للأراضي المروية و345 طنا للبعلية.



وبين المهندس موفق النجار رئيس دائرة التخطيط والتعاون الدولي في المديرية أن إجمالي المساحة المزروعة بأشجار الرمان وصل إلى 11424 دونما معظمها مروية بمساحة 10969 دونما والباقي بعلية لافتا إلى أن زراعة الرمان في المحافظة تشهد تطورا وزيادة في المساحة المزروعة في مختلف مناطق المحافظة ولا سيما في منطقة مصياف واللقبة.



واوضح أن أهم الأصناف التي تشتهر بها المحافظة الحلو بنوعيه العادي والعصفوري وصنف ناب الجمل والفرنسي والقشر الأحمر الحامض واللفان مبينا أن جميع شتول هذه الأصناف يتم بيعها وتوفيرها عن طريق المشاتل الزراعية.



يشار إلى أن إجمالي عدد أشجار الرمان في المحافظة 181180 شجرة منها 166925 مثمرة.

وفي حمص قدرت مديرية زراعة حمص إنتاج المحافظة من التين بـ 1520 طنا خلال الموسم الحالي من مساحة نحو 2719 دونما مروية وبعلية.



وأوضح المهندس توفيق الحسن معاون مدير الزراعة في تصريح لمراسلة سانا أن عدد الأشجار الكلي للمساحة المروية يبلع 8093 شجرة منها 7863 شجرة مثمرة أما عدد الأشجار الكلي للمساحة البعلية فيبلغ 102459 شجرة منها 97335 مثمرة.