أكثر من 3 آلاف حادث مروري بدمشق خلال عام 2018

بلغ عدد الحوادث المرورية ضمن مدينة دمشق من أول عام 2018 ولغاية 16 – 12 – 2018، “3109 حادث”.



وبين رئيس فرع مرور دمشق العميد خالد الخطيب، أن “من بين الحوادث 1936 حادث مادي و 1173 حادث جسدي”.



وأشار الخطيب إلى أن “عدد الحوادث التي أدت لوقوع ضحايا بلغ عددها 65، أدت الى وفاة 66 شخص”.



وبسياق آخر، كشف الخطيب عن وجود “مشروع لتعديل قانون المرور، حيث يتم العمل عليه حالياً بالتعاون مع لجنة مشتركة من الجهات المعنية لسد جميع الثغرات الموجودة بغية الوصول لقانون سير مكتمل”.



وأضاف الخطيب أن “الأمر يحتاج الى وقت لتعدد الجهات المسؤولة ودراسة كل منها لموضوع التعديل”.



يذكر أن اللجنة المشكلة لتعديل قانون السير، كانت وافقت في شهر تشرين الأول على إلغاء عقوبات السجن من قانون السير، وتم رفع مقترح إلى رئاسة مجلس الوزراء، “لكن لم يطرأ أي تعديل فيها حتى اليوم” بحسب رئيس فرع المرور.