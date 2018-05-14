أكثر من 281 ألف تلميذ يتقدمون لامتحانات شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية

توجه اليوم 281167 تلميذاً وتلميذة لتقديم امتحانات شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية في جميع المحافظات.

وأوضح مدير دائرة الامتحانات في وزارة التربية يونس فاتي أن الوزارة حريصة على عدم ضياع فرصة التعليم على التلاميذ في كل المناطق واتخذت جميع الإجراءات اللازمة لسير العملية الامتحانية بالشكل الأمثل.

وبين فاتي أن عدد التلاميذ المتقدمين لامتحانات هذا العام وصل إلى 281167 موزعين على 2269 مركزاً منهم 277480 تلميذاً وتلميذة في شهادة التعليم الأساسي موزعين على 2215 مركزاً امتحانياً في حين بلغ عدد تلاميذ الإعدادية الشرعية 3687 موزعين على 54 مركزاً امتحانياً.

وأشار فاتي إلى أن جميع مديريات التربية استكملت استعداداتها لإنجاز الامتحانات العامة بالشكل المطلوب من حيث المراكز الامتحانية وطباعة الأسئلة في كل محافظة وتوزيع المراقبين على المراكز بما يكفل للتلاميذ الراحة النفسية والجو الامتحاني المثالي.

وأكد مدير تربية ريف دمشق ماهر فرج أن 48 ألف تلميذ تقدموا لامتحان شهادة التعليم الأساسي في ريف دمشق ضمن 379 مركزا منهم 3573 تلميذا من أبناء الغوطة الشرقية التحقوا بالمراكز المخصصة البالغ عددها 23 مركزا امتحانيا بينما تعذر على قسم منهم الالتحاق بالامتحانات.

وأوضح فرج ان الوزارة ستجري دورة امتحانية استثنائية لتلاميذ الغوطة الذين تعذر وصولهم اليوم الى المراكز الامتحانية لعدة اسباب منها صعوبة تامين المواصلات وخاصة في المناطق التي خرب الإرهابيون طرقها ما جعل من الصعب وصول وسائل النقل اليها في المرحلة الحالية.

وبالنسبة للطلاب من أبناء الرحيبة وجيرود والناصرية بين فرج أنه تم تحديد مراكز امتحانية لهم في القطيفة بينما يجري ابناء دوما وحرستا امتحاناتهم في مدارس ضاحية حرستا واتخذت المديرية كل الاستعدادات اللازمة لسير العملية الامتحانية عبر تكليف رؤساء المراكز وأمناء السر وتوزيع مراقبين على المراكز الامتحانية وتكليف مندوبين مقيمين للمديرية في جميع المراكز.

وفي مركز الإقامة المؤقتة في الحرجلة تقدم 424 تلميذا من أبناء الغوطة الشرقية ممن توافرت لديهم الشروط المطلوبة للامتحان وخلال جولة سانا في المركز أوضح مشرف المجمع التربوي في منطقة الكسوة عصام خريبة أنه بعد وصول الاهالي الى المركز تم احصاء عدد الطلاب الموجودين بمختلف الاعمار من الصف الاول حتى التاسع وتشكيل لجنة سبر معلومات للطلبة الراغبين بالتقدم الى امتحانات شهادة التعليم الاساسي بعدها تم إجراء دورات مكثفة لهم باشراف اساتذة لتعويض الفاقد التعليمي مشيرا إلى استصدار بطاقات امتحانية للطلاب من دائرة الامتحانات في ريف دمشق وتأمين كل المستلزمات كباقي المراكز الموجودة في دمشق.

من جهته بين رئيس بلدية الحرجلة عبد الرحمن الخطيب أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحان السبر وصل الى 450 تلميذا حقق 350 منهم الشروط المطلوبة وخضعوا لدورات مكثفة لتعليمهم وتهيئتهم استعدادا للامتحان النهائي.

وأخذ جانب الدعم المجتمعي حيزا في عمل إدارة المركز والجهات المعنية حيث أوضحت مشرفة الدعم المجتمعي في منارة “دير علي” التابعة للامانة السورية للتنمية ميناس صقر أن فريق الدعم القانوني ساهم بمسح وإحصاء عدد الطلاب واصدار إخراجات القيد والبطاقات الامتحانية لهم واقامة دورات مكثفة لمساعدتهم على استيعاب المواد .

من جهتها أكدت رئيسة مركز الحرجلة الامتحاني للبنات خولة زام الحمد أن العملية الامتحانية سارت بشكل جيد حيث وصل عدد الطالبات في المركز إلى 171 طالبة مشيرة إلى العمل على تأمين الجو المناسب للامتحان منذ لحظة دخول الطالبات وحتى انتهاء الامتحان.

وأعرب عدد من تلاميذ سقبا وحمورية عن فرحتهم بعودتهم الى مقاعد الدراسة واتاحة الفرصة لهم لمواصلة تعليمهم رغم الصعوبات والمعوقات من حيث الظروف التي عاشوها والوقت القليل المتاح للدراسة آملين أن يؤخذ ذلك بعين الاعتبار من قبل وزارة التربية لمنحهم فرصة أخرى للتعويض.

وفي حلب بين مدير التربية ابراهيم ماسو ان المديرية قامت بالتعاون مع محافظة حلب بتجهيز 17 مركزا لاستضافة الطلاب القادمين من أرياف منبج وعين العرب وسمعان الغربية والريف الشمالي وغيرها من المناطق المحررة من الإرهاب موضحا أنه تم توفير مستلزمات الإقامة والإطعام في هذه المراكز إضافة إلى تأمين كادر تربوي يتابع الطلاب ويساعدهم في إجراء المراجعات قبل الامتحانات لكل مادة.

وأشار ماسو إلى أن عدد المتقدمين لامتحانات شهادة التعليم الأساسي في المحافظة بلغ 34304 تلاميذ وتلميذات موزعين على 234 مركزاً امتحانيا إضافة الى 260 متقدما لامتحانات شهادة الاعدادية الشرعية موزعين على 5 مراكز امتحانية.

وفي دير الزور ذكر مدير التربية خليل حاج عبيد ان عدد المتقدمين للامتحانات بلغ 6628 تلميذا وتلميذة موزعين على 50 مركزا امتحانيا 4 منها في الريف الغربي و3 في الريف الشرقي و 6 مراكز في الريف الشمالي لافتا الى ان الامتحانات في يومها الأول تمت بأجواء مثالية

يشار إلى أن امتحانات شهادة التعليم الاساسي تقام في دير الزور للمرة الاولى بعد فك الحصار عن المدينة وبعد أن قامت مديرية التربية باتخاذ كل الاجراءات لنجاح العملية الامتحانية.

وفي درعا لفت معاون مدير التربية لشؤءون التعليم الاساسي أحمد الحناوي إلى أنه تم تأمين حافلات لنقل الطلاب القادمين من القرى والبلدات التي تنتشر فيها التنظيمات الإرهابية من مراكز الاقامة المؤقتة إلى مراكزهم الامتحانية مشيرا الى انه تم تجهيز هذه المراكز بالتعاون مع فرع منظمة الهلال الاحمر العربي السوري وجمعية البر والخدمات الاجتماعية ودائرة العلاقات المسكونية والتنمية.

وأوضح الحناوي أنه تم تجهيز 7 مراكز مؤقتة لاستضافة هؤلاء الطلبة في كل من مدن درعا وازرع والصنمين وهي مزودة بكل الخدمات إضافة إلى تخصيص مدرسين لكل مادة بهدف الاجابة عن أي استفسار من قبل الطلاب لتقويتهم وتعويض النقص لديهم.

وبين الحناوي أن عدد التلاميذ المتقدمين إلى الامتحان بلغ 15136 تلميذا موزعين على 136 مركزا وتم توزيع المراقبين ورؤساء المراكز ومندوبي التربية من خلال برنامج ربط ضمن الشبكة عن طريق وزارة التربية .

وفي الحسكة تقدم 16616 تلميذا وتلميذة لامتحانات شهادة التعليم الاساسي موزعين على 69 مركزا امتحانيا في مدينتي الحسكة والقامشلي حيث أكدت مديرة التربية الهام صورخان أن امتحانات اليوم الاول سارت بشكل جيد دون حصول أي مشكلة تذكر في كل المراكز بفضل التعاون والاشراف والمتابعة من كل الجهات المعنية في المحافظة.

وفي حماة التي تستضيف مراكزها الامتحانية إضافة إلى أبناء المحافظة تلاميذا من محافظتي ادلب والرقة بلغ عدد التلاميذ المتقدمين لامتحانات شهادة التعليم الأساسي من محافظة حماة 32332 تلميذا وتلميذة في حين تجاوز عدد تلاميذ محافظة ادلب 2350 تلميذا بينما وصل عدد تلاميذ محافظة الرقة إلى 1000تلميذ .

وذكر مدير التربية يحيى منجد أنه تم تجهيز 282 مركزا امتحانيا لتلاميذ محافظة حماة و 38 مركزا لتلاميذ إدلب و10 مراكز لتلاميذ الرقة موضحا أن التلاميذ الوافدين من ادلب والرقة تمت استضافتهم في عدد من مراكز الإقامة المؤءقتة التي تم تجهيزها لهم مع تامين وجبات طعام ودورات تقوية وأساتذة متخصصين إضافة إلى تأمين النقل لهم من مكان إقامتهم للمراكز الامتحانية.

سانا