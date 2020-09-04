أكثر من 25 طفلاً أصيبوا بحالات اختناق وتسمم في مخيم الهول

ذكرت مصادر من داخل مخيم الهول في ريف الحسكة أن أكثر من 25 طفلاً أصيبوا بحالات اختناق وتسمم بعد تناولهم جرعات زائدة من المواد المنومة من سماسرة التهريب في المخيم الذي تسيطر عليه ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي، وذلك خلال عمليات تجهيزهم تمهيداً لتهريبهم عبر صهاريج مياه أو صناديق خشبية إلى خارج المخيم.

هذا ويشهد المخيم حالة من التدهور المستمر لأوضاع القاطنين فيه ونقصاً حاداً في المياه والمواد الغذائية وظروفاً غير صحية أدت إلى انتشار الأمراض بينهم وخاصة الأطفال حيث شهدت الأيام الأخيرة حالات إسهال عديدة جراء تلوث المياه.