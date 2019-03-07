أكثر من 25 ألف طالب فئة (ب) عادوا إلى مقاعد الدراسة في دير الزور

وصل عدد الطلاب الذين عادوا الى مقاعد الدراسة في دير الزور منذ بداية العام الدراسي الحالي إلى أكثر من 25 ألف طالب فئة (ب) وفقا لدائرة التعليم الأساسي في المحافظة.



وفي تصريح لمندوب سانا أشار رئيس الدائرة سهيل الناصر إلى أنه مع استمرار عودة الأهالي المهجرين إلى منازلهم وصل عدد طلاب الفئة (ب) العائدين إلى مقاعد الدراسة إلى 25105 طلاب توزعوا بين مستوى أول9317 طالبا ومستوى ثان 8167 طالباً ومستوى ثالث 6054 طالباً ومستوى رابع 1567 طالباً.



ولفت الناصر إلى أن وزارة التربية وزعت على الطلاب كتب مادتي الرياضيات والعلوم للمستوى الأول والثاني.



وعممت وزارة التربية في عام 2015 آلية تطبيق منهاج الفئة (ب) ويستهدف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و15 سنة ولم يسبق لهم الالتحاق بالمدرسة أو الذين يعادون إلى المدارس بعد التسرب لمدة عام على الأقل حيث يجتازون الصفوف من 1 إلى 8 وفق أربعة مستويات ووفق الخطة والمناهج الموضوعة بأربع سنوات.