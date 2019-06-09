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أكثر من 240 ألف طالب يتقدمون إلى امتحانات الشهادة الثانوية بمختلف فروعها

توجه أكثر من 240 ألف طالب وطالبة اليوم لتقديم امتحانات الشهادة الثانوية بفروعها العلمي والأدبي والمهنية والشرعية الدورة الأولى لعام 2018-2019 .


وجهزت وزارة التربية لامتحانات الشهادة الثانوية 2066 مركزا في مختلف المحافظات مع تخصيص مراكز لطلاب محافظتي إدلب والرقة في محافظة حماة والمحافظات التي يوجدون فيها وتأمين إقامة للطلاب الموجودين في الأحياء الشرقية من حلب مع التكفل بنقلهم إليها وإعادتهم في نهاية الامتحانات وتقديم وجبات طعام يومية.


ووفق أرقام وزارة التربية هناك زيادة في أعداد الطلاب المتقدمين لهذه الدورة تصل إلى نحو 43 ألف طالب وطالبة عن العام الماضي.


وتستمر امتحانات الثانوية الفرع الأدبي حتى الـ 27 من حزيران الجاري بينما العلمي والشرعية حتى الـ 30 منه.