أكثر من 22 مليار ليرة إيرادات مرفأ اللاذقية العام الماضي

حققت الشركة العامة لمرفأ اللاذقية خلال العام الماضي أكثر من 22 مليار ليرة إيرادات صافية.



وذكر المهندس أمجد سريع سليمان مدير عام الشركة أن نسبة التنفيذ للخطة الموضوعة “بلغت 322 بالمئة وهي نسبة عالية تتناسب والعمل الجاد والمتواصل لكل القطاعات في المرفأ من إدارات وشعب”.



وأشار المهندس سليمان إلى أن عدد البواخر التي امت مرفأ اللاذقية خلال العام الماضي بلغ 478 باخرة من مختلف الجنسيات فيما بلغ عدد الحاويات أكثر من مليونين ونصف المليون.

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