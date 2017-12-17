أكثر من 1500 خط هاتفي يعود للخدمة في محافظة دير الزور إضافة لشبكة الاتصالات الخلوية

عادت الاتصالات الخلوية والأرضية للعمل من جديد في جميع المناطق التي استعادها الجيش السوري بريف دير الزور كخطوة جديدة على طريق عودة الخدمات وإعادة الحياة إلى طبيعتها في هذه المناطق.





وأكد محافظ دير الزور محمد ابراهيم سمره أن الاتصالات الأرضية والخلوية في جميع مناطق ريف دير الزور التي أعاد إليها الجيش

الأمن والاستقرار “عادت اليوم للعمل في إطار الجهود الحكومية المتسارعة لتأهيل ما خربه الارهابيون ولا سيما في قطاع الاتصالات الذي تعرض لتخريب ممنهح من قبل تنظيم “داعش” الإرهابي”.





وذكر مدير فرع الشركة السورية للاتصالات بدير الزور المهندس رمضان الضللي أن “ورشات الشركة بدأت بالعمل فور اعلان الجيش العربي السوري استعادة ارياف دير الزور وتمكنت من اعادة تشغيل الاتصالات الأرضية والخلوية إلى كامل ريف المحافظة”.





وبين الضللي أنه “تم تشغيل 500 خط هاتفي أرضي في البوكمال و500 خط في الميادين و500 خط في ريف دير الزور الغربي ويتم العمل على توسعة وزيادة الخطوط الهاتفية حسب الحاجة”.



