أكثر من 1200 ضبط تمويني منذ بداية العام في درعا

بيّن المهندس وائل المفلح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا أن دوريات المديرية التموينية مستمرة ودائمة وتتواصل مع شكاوى المواطنين ومراقبة الاسواق وأسعار السوق المحلي لكافة الفعاليات التجارية والتدقيق على مدى التزام أصحاب هذه الفعاليات باﻷسعار التموينية المحددة، كما تقوم بمراقبة خطوط النقل واﻵليات العاملة عليها ومدى التزام السائقين بأجور بدل الخدمات المحددة علماً أنه تم مخالفة وحجز الكثير من الآليات التي لم تلتزم، ونحن في هذه الآونة نعطي اﻷولوية لمراقبة المخابز التموينية واﻵلية للمحافظة على جودة الرغيف المنتج، حيث تم مخالفة 10 مخابز خاصة وإحالة أصحابها إلى القضاء خلال الشهرين الماضيين بسبب سوء تصنيع الرغيف والاتجار بالدقيق أو البيع نقص وزن.‏

وأشار المفلح الى أن المديرية تعمل على إعداد جداول أسعار جديدة للعديد من المواد حالياً (الحليب ومشتقاته، الحلويات العربية بأنواعها المختلفة، الراحة المحلية الصنع، البن المطحون، الحلاوة الطحينة وغيرها.. ) اضافة للتفاعل مع شكاوى المواطنين عبر تطبيق «عين المواطن»، لافتاً الى ان اجمالي الضبوط وصل الى أكثر من 1200 ضبط تمويني فيما بلغت الاغلاقات 31 إغلاقاً و24 إحالة موجوداً و361 إحالة إلى القضاء و66 شكوى.‏

وأشار المفلح الى أن المديرية تعمل على إعداد جداول أسعار جديدة للعديد من المواد حالياً (الحليب ومشتقاته، الحلويات العربية بأنواعها المختلفة، الراحة المحلية الصنع، البن المطحون، الحلاوة الطحينة وغيرها.. ) اضافة للتفاعل مع شكاوى المواطنين عبر تطبيق «عين المواطن»، لافتاً الى ان اجمالي الضبوط وصل الى أكثر من 1200 ضبط تمويني فيما بلغت الاغلاقات 31 إغلاقاً و24 إحالة موجوداً و361 إحالة إلى القضاء و66 شكوى.‏