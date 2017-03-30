أكثر من 1200 داغستاني في صفوف الإرهابيين خارج روسيا

أكدت وزارة الداخلية الداغستانية أن أكثر من 1200 داغستاني انضموا إلى صفوف منظمات إرهابية مختلفة خارج روسيا فيما منعت الأجهزة الأمنية نحو 40 آخرين من سكان داغستان عام 2016 من السفر إلى سورية بهدف الانضمام إلى تلك التنظيمات.



وقال وزير الداخلية الداغستاني عبد الرشيد محمدوف وفقا لموقع روسيا اليوم الالكتروني قوله: “إن أكثر من1200 داغستاني يقاتلون في صفوف منظمات إرهابية مختلفة خارج روسيا” مبينا أنه في العام الماضي منع رجال الأمن في البلاد سفر 38 داغستانيا إلى سورية.



وأضاف محمدوف: إنه في العام الماضي تم تنفيذ أكثر من 30 عملية لمكافحة الإرهاب والقضاء على 4 عصابات إرهابية وقتل 17 شخصا من متزعمي مجموعات إرهابية.



وأشار محمدوف إلى أن قوات الأمن والشرطة تمكنت من تطهير المناطق الجنوبية في داغستان من المسلحين والمتعاونين معهم ومصادرة كميات كبيرة من السلاح لافتا إلى اعتقال “خلية نائمة قبل أيام” ضمت 6 إرهابيين وذلك في مدن كاسبيسك ودربند وخاسافيورت الداغستانية.



وكان رئيس جمهورية داغستان الروسية رمضان عبد اللطيفوف كشف في شباط من العام الماضي أن أكثر من 800 داغستاني انضموا إلى التنظيمات الإرهابية في سورية والعراق.

وكالات