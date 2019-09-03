أكثر من 110 آلاف زائر وصفقات تجارية بمعرض دمشق الدولي

مع 110500 زائر ومجموعة من الاتفاقيات والملتقيات الاقتصادية والحفلات الفنية اختتم معرض دمشق الدولي فعاليات يومه السادس.



وبحضور عدد من الشركات العربية والأجنبية طرحت وزارة النقل المشاريع الاستثمارية الموجودة لديها بمختلف قطاعاتها ضمن ملتقى “الاستثمار والفرص الاستثمارية في قطاعات النقل”.



كما وقعت وزارة النفط والثروة المعدنية في جناحها ثلاثة عقود مع شركات روسية في مجال النفط والغاز.



وأعلنت وزارة التنمية الإدارية من جناحها في المعرض عن بدء التشغيل الأول لمنبر “صلة وصل” الهادف إلى تسجيل شكاوى المواطنين ومعالجتها وتعزيز التواصل بينهم وبين الجهات العامة وذلك بالتعاون مع وزارتي الأشغال العامة والإسكان والإدارة المحلية والبيئة.



واستمرت فعاليات الدورة الـ 19 من معرض الباسل للإبداع والاختراع لليوم الثالث بمشاركة 387 اختراعا إضافة إلى عقد عدة محاضرات وجلسات حوارية مع المخترعين المشاركين ورجال الأعمال على هامش المعرض.



وكان معرض دمشق الدولي بدورته الـ 61 انطلق رسميا في الـ 28 من آب الماضي ويستمر حتى السادس من أيلول الجاري وذلك من الساعة الـ 5 مساء وحتى الـ 11 ليلا.



وقعت جمهورية القرم الروسية و شركات من سوريا ، عقوداً استثمارية بقيمة 250 ملايين دولار خلال معرض دمشق الدولي بدورته 61 .



ويأتي ذلك بعد توقيع جمهورية القرم و سوريا الخميس الماضي ، اتفاقية لتعزيز التعاون التجاري و الاقتصادي بينهما ، شملت إنشاء بيت تجاري ، و شركة ملاحة للقطاع الخاص ، وتبادل حضور المعارض.