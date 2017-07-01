أكثر من 100 سفينة روسية تنطلق إلى المحيطات لإجراء مناورات

كشف قائد القوات البحرية الروسية فريق أول بحري فلاديمير كوروليف، اليوم السبت، أن نحو 100 سفينة بحرية تنطلق اليوم السبت إلى نقاط مختلفة من محيطات العلم لإجراء مناورات.



وقال كوروليف في مقال نشر في مجلة “معرض العسكري البحري الدولي -2017”: “اليوم تنطلق نحو 100 سفينة تابعة للقوات البحرية الروسية…إلى محيطات العالم باسم الاستقرار والسلام”.



وأشار قائد القوات البحرية إلى أنه يتم تنفيذ البرنامج الحكومي بشأن بناء السفن العسكرية بمراعاة التقدم العالمي بهذا المجال.



وأضاف كوروليف: “يجب أن نعمل على تعزيز بناء السفن للتغلب على المواصفات العالمية، بهذا القوات البحرية تستطيع الرد على أي تهديدات في المياه الدولية، ونحن نعمل مع شركات بناء السفن، ويجب أن نتقدم إلى الأمام، والآن ننظر إلى المدى الطويل. وبهذا سيتم تنفيذ برنامج بناء السفن العسكرية الدولة حتى عام 2050.”



هذا وتحتضن مدينة سان بطرسبورغ أعمال المعرض العسكري البحري الدولي في الفترة من 28 حزيران/يونيو إلى 2 تموز/يوليو القادم.

المصدر: سبوتنيك