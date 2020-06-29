أكثر من نصف مليون حالة وفاة حول العالم.. آخر مستجدات فايروس كورونا

يواصل فايروس كورونا أو كوفيد 19 تفشيه حول العالم، حيث أصاب حتى اللحظة أكثر من 10 ملايين شخص.



ففي سورية، بلغ عدد الإصابات المسجلة حتى اللحظة، 256 حالة بينها 102 شفاء و9 وفيات.



وفي لبنان، ارتفع عدد الإصابات إلى 1740 فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 34، أما عدد المتعافين فقد بلغ 1153.



وفي الأردن، بلغ عدد الإصابات بفايروس كورونا 1121 فيما بلغ عدد الوفيات 9 أما عدد المتعافين فقد بلغ 860.



وأعلنت وزارة الصحة السعودية أن عدد الإصابات ارتفع إلى 183 ألف، فيما وصل عدد الوفيات إلى 1511، أما عدد المتعافين فقد بلغ 125 ألف.



وارتفع عدد الإصابات بفايروس كورونا في الإمارات إلى 47797 فيما بلغ عدد الوفيات 313، أما عدد المتعافين فقد بلغ 36411.



وبالنسبة لتونس، فقد بلغ عدد الإصابات بفايروس كورونا حتى اللحظة، 1169، فيما بلغ عدد الوفيات 5 أما عدد المتعافين فقد بلغ 1029.



وفي الجزائر، وصل عدد الإصابات إلى 13273، فيما بلغ عدد الوفيات 897، أما عدد المتعافين 9371.



وسجلت المغرب 12052 إصابة بفايروس كورونا حتى اللحظة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 221، أما عدد المتعافين فقد ارتفع إلى 8740.



وفي فرنسا، بلغ عدد الإصابات بفايروس كورونا 163 ألف إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 29778، أما عدد المتعافين فقد بلغ 75649.



أما في تركيا، فقد بلغ عدد الإصابات 197 ألف إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 5097، أما عدد المتعافين فقد بلغ 171 ألف.



وفي إسبانيا، فقد بلغ عدد الإصابات 249 ألف إصابة، أما عدد الوفيات فقد بلغ 28 ألف و343.



أما في إيطاليا، فقد بلغ عدد الإصابات بالفايروس 240 ألف إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 34 ألف و738.



وارتفعت حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية جراء الإصابة بفايروس كورونا المستجد إلى أكثر من 128 ألف بعد تسجيل أكثر من 500 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وفقاً لإحصاء جامعة “جونز هوبكنز”.



يذكر أن الحصيلة العالمية لعدد الإصابات بفايروس كورونا المستجد حول العالم تجاوزت الـ 10 ملايين ونصف، فيما تجاوز عدد الوفيات الـ 502 ألف، حسب ما أعلنته منظمة الصحة العالمية.