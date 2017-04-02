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أكثر من مئتي قتيل في انزلاق للتربة في كولومبيا

لقي اكثر من مئتي شخص مصرعهم واعتبر المئات في عداد المفقودين والجرحى في كولومبيا جراء انزلاق للتربة نتيجة أمطار غزيرة ضربت منطقة موكوا.

وأحصى الصليب الاحمر وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية اليوم 206 قتلى و202 جريح و220 مفقودا بعد الكارثة التي ضربت في وقت متأخر من ليل الجمعة الماضي مدينة موكوا مقر منطقة بوتومايو جنوب كولومبيا مع احتمال ارتفاع الحصيلة.

وكانت حصيلة سابقة اعلنتها السلطات الكولومبية أمس أشارت إلى أن عدد قتلى الانهيار الأرضى بلغ 93.

وكتب الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس على تويتر “قلوبنا مع عائلات الضحايا والأشخاص المتضررين جراء هذه المأساة” وقال سانتوس: ” للأسف الأرقام الجديدة تصل إلى 193 قتيلا و202 جريح”.

فيما أوضح مسؤول في الصليب الأحمر أن الرئيس “يحصي عدد الضحايا الذين تم التعرف إلى هوياتهم” جراء انزلاق التربة الذي ادى الى غمر موكوا نتيجة ارتفاع منسوب النهر في المدينة .

وقال مدير جهاز الإغاثة في الصليب الأحمر سيزار أوروينيا: إن “الكارثة هائلة الحجم ” وطالت 300 عائلة ودمرت 25 مبنى سكنيا وألحقت أضرارا بالغة ب 17 حيا .

وكالات

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