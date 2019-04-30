أكثر من عشرة آلاف تصريح كاذب لترامب منذ دخوله البيت الأبيض

كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في إحصائية لها أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدلى بأكثر من عشرة آلاف تصريح كاذب ومزاعم خاطئة ومضللة منذ دخوله البيت الأبيض في كانون الثاني 2017.



وقالت الصحيفة.. إن الأمر استغرق من ترامب 601 يوم للوصول إلى رقم 5 آلاف من المزاعم الكاذبة والمضللة وفقا لقاعدة بيانات الصحيفة وتدقيقها لتصريحات ترامب خلال هذه الفترة اي بمتوسط ثمانية مزاعم في اليوم .. وفي ال26 من نيسان الجاري اي بعد 226 يوما من ذلك التوقيت تجاوز ترامب حاجز العشرة آلاف كذبة بمتوسط 23 كذبة في اليوم أطلق الكثير منها خلال كلمات امام تجمعات عقدها قبل الانتخابات النصفية والإغلاق الحكومي الجزئي بسبب الجدار الحدودي مع المكسيك .



وكانت صحيفة واشنطن بوست ذكرت الشهر الماضي أن ترامب كذب نحو 22 مرة في اليوم الواحد منذ بداية العام الجاري فقد أدلى خلال فترة ترؤءسه للولايات المتحدة بأكثر من 9 آلاف تصريح مشكوك فيه مشيرة إلى أن خطابه خلال مؤتمر العمل السياسي المحافظ لعام 2019 الذي عقد في الثالث من الشهر نفسه تضمن أرقاماً مبالغاً فيها وأكاذيب صريحة وتفاخراً غير مبرر.



فيما أكدت صحيفة نيوزويك العام الماضي أن ترامب اطلق أكثر من 170 ادعاء كاذباً خلال أسبوع واحد في تشرين الأول الماضي حول الهجرة والتجارة والتعرفة الجمركية والضمان الصحي وغيرها من المواضيع في محاولة منه للتأثير في الناخبين لمصلحة حزبه الجمهوري قبيل الانتخابات النصفية.



ويواجه ترامب الذي خضع لفحص قدرات عقلية للتأكد من احتمال إصابته بمرض الخرف انتقادات واسعة داخل الولايات المتحدة وخارجها كما أكدت استطلاعات للرأي شملت الكثير من الخبراء السياسيين أنه الأسوأ بين جميع الرؤساء الأمريكيين.