أكثر من ألف لاجئ سوري عادوا طوعاً من ألمانيا

قالت الحكومة الألمانية إن أكثر من ألف لاجئ سوري عادوا طوعاً، وبدعم مالي منها، إلى بلدهم خلال السنوات الأربع الماضية.



وأعلنت وزارة الداخلية الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن الهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين في البلاد دفعت أموالاً لـ199 رحلة إعادة خلال عام 2017، و466 رحلة عام 2018، و347 رحلة العام الماضي.



ورجحت الوزارة، حسب شبكة “دوتشيه فيليه”، أن العدد الفعلي لحالات العودة الطوعية إلى سورية من ألمانيا يتجاوز الحصيلة الرسمية، لأنه لم يتم تقديم طلبات التمويل للرحلات دائماً من خلال هيئة شؤون اللاجئين من جميع الولايات .



وأكدت الوزارة أن الحكومة الألمانية لا تمول رحلات العودة الطوعية حالياً بحجة أن “الوضع الأمني معقد” في سورية.



وكانت قد أعلنت صحيفة “التايمز” البريطانية أن ملايين اللاجئين الذين قدموا من بلدان مختلفة، اندمجوا في المجتمع الألماني وساهموا في تعويض انخفاض معدل المواليد في البلاد.



في حين وضع وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر قبل أسابيع حد لزيارة اللاجئين السوريين لبلاده، مهدداً بسحب بطاقات اللجوء منهم وترحيلهم إلى خارج ألمانيا.