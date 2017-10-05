أكثر شعوب العالم حبا للسياحة

نشرت شركة " Movehub" المتخصصة بشؤون السياحة والنقل نتائج آخر إحصائية أجرتها لمعرفة الشعوب الأكثر اهتماما بالسياحة حول العالم.

وجاء في المرتبة الأولى، وفقا لنتائج الإحصائية، سكان هونغ كونغ، حيث تبين أن متوسط عدد رحلاتهم السياحية سنويا يصل إلى 11.4 رحلة، وينفقون في كل منها ما يقارب 3 آلاف دولار.