أكثر شعوب العالم حبا للسياحة
نشرت شركة " Movehub" المتخصصة بشؤون السياحة والنقل نتائج آخر إحصائية أجرتها لمعرفة الشعوب الأكثر اهتماما بالسياحة حول العالم.
وجاء في المرتبة الأولى، وفقا لنتائج الإحصائية، سكان هونغ كونغ، حيث تبين أن متوسط عدد رحلاتهم السياحية سنويا يصل إلى 11.4 رحلة، وينفقون في كل منها ما يقارب 3 آلاف دولار.
أما المرتبة الثانية فاحتلها مواطنو لوكسمبورغ، إذ يصل متوسط عدد رحلاتهم في السنة إلى 2.56، ينفقون في كل رحلة ما يقارب 6 آلاف دولار، يليهم سكان المجر الذي بلغ متوسط رحلاتهم 1.62 سنويا، ينفقون في كل رحلة ما يعادل 250دولار.
ومن بين الشعوب التي تصدرت قائمة نتائج الإحصائية أيضا سكان السويد وسنغافورة والدنمارك وألبانيا.
المصدر: لينتا رو
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