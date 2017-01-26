أكثر الشعوب ابتساماً

رصد علماء نفس أميركيون من جامعة ويسكونسن أكثر من 5000 صورة، ووجدوا أن معظم الناس الذين يميلون إلى الابتسام في الصور، هم من الولايات المتحدة وبلدان أوروبا الغربية، وأقل المبتسمين هم الصينيون واليابانيون.

وأجرى الباحثون عملاً على نطاق واسع في مجال دراسة صور الأشخاص في مختلف البلدان. كجزء من التجربة، وتمت معاينة 5 آلاف صورة لأشخاص من 32 بلدا، ونتيجة لذلك وجدوا أن الأميركيين غالبا ما يظهرون في الصور الملتقطة مع ابتسامة عريضة، على خلاف ذلك سكان اليابان والصين. وعلاوة على ذلك فإن المواطنين اليابانيين والصينيين اتهموا الأوروبيين بأنهم يصطنعون الابتسامة أثناء التصوير وأنها ليست ابتسامة طبيعية.

وقد لاحظ العلماء أن الابتسامة تكون مرتبطة بعادات وتقاليد البلد، حيث تعد في بعض البلدان عادة شعبية ومحببة وفي بعض البلدان غير مستحبة أبداً.

وكالات