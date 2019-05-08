أكاذيب CNN : أعلان فوز غوايدو بانتخابات لم تجر في فنزويلا!

رفعت قناة CNN مفهوم "الأخبار الكاذبة" إلى مستوى جديد إثر تقرير بثته عن فنزويلا، زعمت فيه أن "المواطنين اختاروا خوان غوايدو خلال الانتخابات التي جرت في يناير الفائت رئيسا للبلاد.



وفي تقرير نشرته الأحد، يحمل خبر تحطم المروحية العسكرية للجيش الفنزويلي قرب كاراكاس، كتبت CNN الأمريكية أن "الضغط يتصاعد على مادورو من أجل أن يتنحى تبعاً لنتائج الانتخابات التي جرت في يناير الفائت حيث صوت الفنزويليون لصالح زعيم المعارضة خوان غوايدو"



من المؤكد أن فنزويلا لم تجر أي انتخابات في شهر يناير الفائت، وحتماً لم يفز فيها غوايدو!، بل إنه حاول الاستيلاء على السلطة بالقوة في شهر يناير بدعم أمريكي، وحاول ذلك مجددا في أبريل.



المحاولتان الانقلابيتان لغوايدو، باءتا بالفشل، وما زال مادورو يحتفظ بالرئاسة وبدعم من ملايين الفنزويليين.



لكن المسؤولين الأمريكيين أعلنوا أن غوايدو، الصديق لواشنطن هو "القائد الشرعي" للبلاد، ومن الواضح أن هذا الكلام أربك مراسلي CNN!.



تم تصحيح التقرير الاثنين، أي بعد يوم كامل من نشره، وجاء التصحيح ليعكس حقيقة أن غوايدو لم ينتخب، بل أعلن نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا في يناير.



وجاء التصحيح على شكل إضافة في أسفل المقال تشير إلى أن النسخة القديمة من المقال وصفت "الوضع بشكل غير صحيح"



ومما يثير الدهشة، أن التقرير "الفاشل" الذي أشار في البداية إلى هذه الانتخابات الخيالية والمزعومة، كان نتاج عمل لما لا يقل عن ستة صحفيين - اثنان تظهر أسماؤهما على المقال، وأربعة آخرون مدرجون كمساهمين في الأسفل، فيما يعلم الجميع في عالم الإعلام أن المقالات تخضع للتدقيق قبل نشرها، على الأقل من قبل شخصين إضافيين، فهل يعقل أن يقرأ كل هؤلاء المقال ويعجزوا عن اكتشاف هذا الخطأ الصارخ؟!.



وتعليقاً على هذا الخطأ، وصف عدد من الصحفيين ومستخدمي موقع "تويتر"، شبكة CNN بالكاذبة، وتقاريرها بالمخزية والرهيبة.



تحب شبكة CNN أن يتم وصفها "بالصحافة المعادية" عندما يتعلق الأمر بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن حتى الآن يبدو أنها على دراية تامة بسياساته لتغيير النظام في فنزويلا، رغم أن البيت الأبيض لم يذهب إلى هذا الحد بالادعاء أنه تم إجراء انتخابات مزيفة في يناير!



المصدر: RT English