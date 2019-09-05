أكاديمي يقترح طرح كوبونات بقيمة 50 و100 ليرة لتداولها في وسائل النقل

بين الأستاذ بكلية الاقتصاد في جامعة دمشق الدكتور علي كنعان انه لابد من البحث عن بدائل للتخفيف من الضغط على تداول الاوراق النقدية من الفئات الصغيرة خاصة الخمسين ليرة والمائة لكونها الأكثر تداولاً، خاصة في قطاع النقل، مثال على ذلك طرح كوبونات بقيمة ٥٠ ليرة وكوبونات بقيمة ١٠٠ ليرة يتم تداولها بدلاً من الأوراق النقدية من فئة الخمسين او المائة، وهو ما يسهم بتخفيف تداول هذه الفئات، كما هو معمول فيه في الكثير من البلدان.



كما بين كنعان أنه يلاحظ حالة تخوف لدى المركزي من تزوير العملة المعدنية التي تم طرحها مؤخراً، ما أدى إلى الإحجام عن طرح المزيد منها، بينما طباعة الأوراق النقدية أمر مكلف مقارنة بقيمتها خاصة للفئات الصغيرة القيمة، وأنه لابد من زيادة الوعي حول سلامة استخدام وتداول الأوراق النقدية للحفاظ عليها وعدم تعرضها لسرعة التلف والتشويه.



الوطن