أقوى أعشاب التخسيس وحرق الدهون وطريقة تناولها

تلجأ الكثير من السيدات إلى أعشاب التخسيس وحرق الدهون، للتخلص من الدهون الزائدة، وكمحفز لخسارة السعرات الحرارية بجانب الرجيم والرياضة. سنتعرف فيما يلي على أبرز هذه الأعشاب وكيفية تحضيرها فيما يلي:



**ما هي أعشاب التخسيس وحرق الدهون؟



الزنجبيل ، القرفة ، الكركم ، الحبهان أو الهال، الخروب.



الكمون ، اليانسون ،الميرمية، إكليل الجبل، ورق الغار.



الزعتر، الكراوية، التمر الهندي، العرقسوس، الكركديه.



**طريقة تحضير وتناول أعشاب التخسيس وحرق الدهون:



الزنجبيل لحرق الدهون: يمكن تناول مطحون الزنجبيل بمقدار واحد جرام مرتين فى اليوم، أو شربه كشاي ساخن، أو تناول مبشور الزنجبيل مع السلطات.



القرفة للتخسيس: يمكنك تناول القرفة على شكل شراب ساخن، أو مع الشاي، أو رشها على فاكهة التفاح أو الكمثرى وتناولها.



الكركم لحرق الدهون: يمكن تناوله كشراب مخلوط مع الزنجبيل، أو بإضافته كتوابل على الطعام.



الهيل للتخسيس: يمكنك مزج ملعقتان من الهيل المطحون مع كوب من الحليب الساخن.



الكمون لحرق الدهون: اصنعي شراب الليمون والكمون، بتقطيعك لليمون على شكل شرائح ووضعه في مياه ساخنة، وإضافة الكمون إليه ووضعه على النار حتى يغلي.



اليانسون للتخسيس: يمكنك صنع الشاي باليانسون، أو شراب اليانسون الساخن، وذلك بإضافة ملعقتين من اليانسون إلى الماء المغلي، وشربه ساخناً.



الميرمية لحرق الدهون: اغلي مقدار من المياه على النار، وضعي الميرمية فيها واشربيه ساخناً.



**نصائح للتخسيس السريع:



احرصي على تناول وجبة الإفطار يومياً، فهو يساعدك في حرق السعرات الحرارية بانتظام.



اشربي كميات كافية من المياه، بما لا يقل عن ثمانية أكواب يومياً.



احرصي على تناول ثلاث وجبات منتظمة وفي أوقات محددة من اليوم، فهذا سيساعدك على خسارة أكبر قدر من السعرات الحرارية، مع الحرص على تناول وجبات خفيفة بين الوجبات الرئيسية.



تجنبي تناول الوجبات السريعة بكثرة.



لا تفرطي في تناول الحلويات والسكريات.



أكثري من تناول الخضروات والفواكة والأغذية الغنية بالألياف، فهي تمنحكِ شعوراً بالشبع بسعرات حرارية قليلة.



احرصي على ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم لخسارة السعرات الحرارية وللحفاظ على صحة الجسم.



لا تحرمي نفسك من نوع معين من الأغذية، فهذا سيجعلك تشتهيه أكثر مما سبق.قللي من شرب المنتجات الكحولية.



احرصي على شرب الشاي الأخضر.



احرصي عزيزتي على إدخال أعشاب التخسيس وحرق الدهون في روتينك الغذائي، لتعززي من خسارتك للسعرات الحرارية.