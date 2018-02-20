أقسام وأجنحة جديدة في مشفى التوليد وأمراض النساء

أشار المدير العام للهيئة العامة لمشفى التوليد وأمراض النساء الجامعي في دمشق الدكتور بشار الكردي إلى أن المشفى تعمل حالياً على ترميم الطابقين الأول والخامس ضمن مشروع ترميم مشروع المشفى بهدف افتتاح قسم جديد للعناية المشددة، وجناح خاص للعمليات الجراحية، ومن المتوقع إنجاز عمليات الترميم قبل نهاية العام الجاري.





وبيّن الكردي أن المشفى تعمل على تطوير تجهيزاتها ورفع مستوى الخدمة المقدمة بالتعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة التي تعمل على دعم قطاعنا الصحي بهدف تقديم أجهزة متطورة، حيث تم خلال العام الماضي تأمين مجموعة من التجهيزات الطبية.





وأكد الكردي أن المشفى تتابع تطوير العمل بما يخدم تحسين الحالة الاجتماعية والصحية للأسرة، ومواجهة التحديات المتعلقة بوفيات الأمهات والمواليد، حيث بلغت نسبة وفيات المواليد خلال العام الماضي في المشفى 11.3 بالألف ونسبة وفيات الأمهات 17 حالة لكل 100 ألف حالة، وهذه النسبة هي من أقل النسب في العالم.





واستعرض الدكتور الكردي عدد المريضات المقبولات 167071 مريضة، وعدد اللواتي أجريت لهن عمليات ولادات طبيعية 5733 ولادة طبيعة وعمليات ولادات قيصرية 5648 ولادة قيصرية، إضافة إلى إجراء نحو 285 ألف عملية.



