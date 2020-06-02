أقساط تأمين السيارات زادت 67 بالمئة.. والأرباح 173 بالمئة في 10 سنوات

رصدت هيئة الإشراف على التأمين، واقع تطور التأمين على السيارات، خلال عشر سنوات، بدءاً بالعام 2010 حتى نهاية العام 2019، في تقرير مفصّل.



وبحسب التقرير فقد بلغ إجمالي أقساط التأمين الإلزامي والتكميلي زادت نسبة قاربت 67%، في حين زادت الأرباح بنسبة قاربت 173%.



وبلغ إجمالي الأقساط في العام 2010 نحو 10,2 مليار ليرة، قابلها تعويضات بنحو 5,8 مليار ليرة، في حين بلغت الأقساط خلال العام الماضي (2019)، نحو 17 مليار ليرة، مقابل 4. 7 مليار ليرة تعويضات.وحقق قطاع التأمين على السيارات أرباحاً إجمالية، بنحو 4,4 مليار ليرة، في حين تجاوزت أرباحه الإجمالية 12 مليار ليرة، خلال العام 2019.



وأظهر التقرير أن العام 2013 حمل أكبر تراجع في أقساط التأمين على السيارات، إذ بلغت 5,6 مليار ليرة، في حين كان العام 2016 الأقل بالتعويضات، بحدود 3,3 مليار ليرة.



وسجّلت السنوات الثلاث الماضية، تحسناً ملحوظاً، في قطاع التأمين على السيارات بشقيه الإلزامي والتكميلي.



وبلغ إجمالي أقساط تأمين السيارات خلال العقد الماضي، نحو 94,3 مليار ليرة، قابلها 42,8 مليار ليرة تعويضات، وبلغت الأرباح نحو 51,5 مليار ليرة.



الوطن