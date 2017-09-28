أقساط الجامعات الخاصة تحلق في سوريا.. وطلابها: تحولت لتجارة وليست لنهل العلم

يعاني طلاب الجامعات الخاصة في سورية من ارتفاع كبير في أقساطها، حتى أضحت المادة العلمية أو ما يسمى الساعة الدراسية كـ سلعة ترتفع حسب وضع السوق ، وكما يريدها صاحب المشروع، لتحقيق أكبر قدر ممكن من الربح، حيث تفاوتت الرسوم بين جامعة وأخرى، وحسب اختصاص الكليات، بين 20 % و56% عن الأعوام الماضية.

ولا يقف الأمرعلى ارتفاع الأسعارعند حدود رسم الساعة فقط، بل يتعداها رفع رسوم التسجيل والخدمات وتسميات أخرى بقصد جني الأموال فقط.

وبحسب شكاوي وردت لموقعنا أن الجامعات الخاصة رفعت أقساطها بصورة غير منطقية ولا تتناسب مع دخل الطالب ، وما عكسته السنوات الماضية من تردي الوضع المادي وانهيار اقتصادي لبعض الأسر.

تجارة وليست لنهل العلم

وأكد بعض الطلاب أن أقساط بعض الجامعات وصلت حد المليون و400 ألف ليرة سورية وأكثر لبعض الاختصاصات مثل الطب البشري دون أن تدخل بها تكاليف السكن والمواصلات والخدمات، في حين اختلف قسط العام الدراسي لذات الاختصاص من جامعة إلى أخرى ما يوحي بأنها تجارة وليست لنهل العلم.

وهذه الشكاوي لم تقف عند رفع الأقساط، بل طالت المستوى التعليمي المقدم، الذي وصفه بعض الطلاب بالمتدني مقارنةً بالقسط المرتفع.

وبين الطلاب في شكواهم أن نظام الدراسة في الجامعات الخاصة يعتمد على نظام الساعات المعتمدة ،مما يتوجب على الجامعة أن تشرح للطالب عن هذا النظام الذي لايدري عنه الطلاب أي معلومات ولا طريقة التدريس فيه .

وبينت الشكوى أن وزارة التعليم العالي ، ومن خلال العديد من قراراتها منعت الجامعات الخاصة من إلزام الطالب بدفع رسوم على الخدمات الإضافية كالسكن والمواصلات وغيرها إلا إذا استفاد من هذه الخدمات بناء على طلبه.

أقساط بعض الجامعات

وللوقوف على بعض تسعيرات الجامعات الخاصة، بين العام الماضي والعام الحالي:

- "الجامعة العربية الدولية" أصبحت تكلفة العام الدراسي لكلية الصيدلة مليون ونصف اي لكل ساعة 36 ألف ليرة سورية ، بينما كلية الهندسة المعمارية أصبحت تكلف الطالب 950 ألف.

- "الجامعة السورية الخاصة "ارتفعت الساعة بالنسبة لكلية الطب لتصل إلى 56 ألف ليرة، بما يعني أن تكلفة السنة الدراسية مليونين ليرة سورية، مقابل 42 ألف ليرة في السنة الماضية، أي بزيادة مقدارها 33% ولطب الأسنان إذ أضحت 42 ألفاً اي مليون وثمانمائة ألف ليرة سورية بينما كانت 35 ألف ليرة للساعة ، أي بزيادة 20%، وفي الصيدلة 36 ألفاً بما يعادل مليون وستمائة ألف ليرة وكانت 24 ألف ليرة أي بزيادة مقدارها 50%.

- "الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا" ارتفعت ساعة طب الأسنان لتصل إلى 45 ألف ليرة حيث أصبحت تكلفة العام الدراسي مليون وثمانمائة ألف، بزيادة مقدارها عشرة آلاف على العام الماضي وبنسبة 30% وفي الصيدلة وصلت لـ39 ألف ليرة بزيادة عن العام السابق مقدراها 14 ألف ليرة وبنسبة تصل لـ56%.

و أكد طلاب في الجامعة "العربية الدولية" إلى موعد تسديد الدفعة الأولى ، والتي كانت 150.000 ل.س عند تسجيلهم بالجامعة، ثم ارتفعت إلى200.000 ل.س الفصل الماضي، أما هذا العام أصبحت 300.000 ل.س لطلاب الصيدلة و 250.000 لطلاب باقي الكليات ، مشيرين أنه" في بداية تسجيلهم بالجامعة كان يتم تسديد القسط السنوي على أربع دفعات وليس على دفعتين".

ويبلغ عدد الجامعات الخاصة المرخصة في سوريا حتى الآن 22 جامعة خاصة، وخلال العام الجاري لم يتم الترخيص لأي جامعة جديدة.

المصدر: صاحبة الجلالة