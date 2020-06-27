أقدم على تصويرها وتهديدها والتحقيقات تكشف عن مصدر مخدرات وسرقات بريف دمشق

أثناء عطلة عيد الفطر ادعت إحدى المواطنات إلى ناحية المليحة بريف دمشق بإقدام زوجها المدعو (محمد . د) على تصويرها مقطع فيديو و قيامه بتهديدها بنشر المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي كون هناك خلاف بينهما في حال عدم تلبية رغباته .



تم إلقاء القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من الحشيش المخدر واعترف بما نسب إليه كما اعترف بأن مصدره للمواد المخدرة شخص يدعى (سهيل . ا) تم إلقاء القبض عليه أيضاً وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من الحشيش والحبوب المخدرة وبالتوسع بالتحقيق مع سهيل اعترف أيضاً بقيامه بسرقة عدة مزارع بالاشتراك مع المدعو (محمد . ع) ضمن ناحية المليحة بريف دمشق حيث تم إلقاء القبض على المدعو (محمد) واسترداد كافة المسروقات .



تم تنظيم الضبط اللازم وسيتم إحالتهم إلى القضاء المختص أصولاً .