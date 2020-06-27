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أقدم على تصويرها وتهديدها والتحقيقات تكشف عن مصدر مخدرات وسرقات بريف دمشق

أقدم على تصويرها وتهديدها والتحقيقات تكشف عن مصدر مخدرات وسرقات بريف دمشق

أثناء عطلة عيد الفطر ادعت إحدى المواطنات إلى ناحية المليحة بريف دمشق بإقدام زوجها المدعو  (محمد . د) على تصويرها مقطع فيديو و قيامه بتهديدها بنشر المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي كون هناك خلاف بينهما في حال عدم تلبية رغباته .

تم إلقاء القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من الحشيش المخدر واعترف بما نسب إليه كما اعترف بأن مصدره للمواد المخدرة شخص يدعى (سهيل . ا) تم إلقاء القبض عليه أيضاً وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من الحشيش والحبوب المخدرة وبالتوسع بالتحقيق مع سهيل اعترف أيضاً بقيامه بسرقة عدة مزارع بالاشتراك مع المدعو (محمد . ع) ضمن ناحية المليحة بريف دمشق حيث تم إلقاء القبض على المدعو (محمد) واسترداد كافة المسروقات .

تم تنظيم الضبط اللازم وسيتم إحالتهم إلى القضاء المختص أصولاً .