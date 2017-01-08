أفغانستان: “المارينز” يعلن عن نشر 300 من جنوده في هلمند ابتداءً من الربيع

أعلن الجيش الأميركي الجمعة أن 300 من جنود المارينز الأميركيين سينتشرون ابتداءً من الربيع في ولاية هلمند في جنوب غرب افغانستان. وأفاد بيان للمارينز أنه “خلافاً لمهماتهم السابقة، لن يضطلع المارينز مبدئيا بدور مباشر في القتال ضد طالبان، لأن مهمتهم تقضي بتدريب “كبار مسؤولي” الجيش والشرطة الافغانية وتقديم المشورة لهم”. وأضاف البيان أن “لقوات المارينز ماضية عملانياً في افغانستان، وخصوصاً في ولاية هلمند”، موضحاً أن “تقديم المشورة لقوات الأمن الأفغانية وتدريبها سيساعد في الحفاظ على المكاسب التي تحققت سوية مع الأفغان” في السنوات السابقة.



ويشكل المارينز قوة التدخل السريع للجيش الاميركي، ويحظون بمكانة كبيرة في الولايات المتحدة. يُذكر أن المارينز قد غادروا ولاية هلمند عام 2014، فيما كانت قوات حلف شمال الأطلسي تسحب قواتها، لافساح المجال امام القوات الافغانية لبسط الأمن في البلاد والتصدي لتمرد حركة طالبان. وكانت ادارة اوباما تأمل في تلك الفترة سحب القوات الاميركية من البلاد مع ترك الف جندي في كابول. لكن واشنطن اضطرت بعد ثلاث سنوات الى الاحتفاظ بحوالى 8400 جندي في البلاد، واعادة المارينز الى هلمند، حيث خسرت عدداً كبيراً من الجنود قبل 2014 في المعارك ضد حركة طالبان.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية