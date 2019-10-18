تعد فترة الحمل من أصعب وأهم الفترات التي تمر على المرأة في حياتها. تستمر هذه الفترة لمدة تسع أشهر أي اثنين وأربعين أسبوعاً مما ينتج عنه تغيراً كلياً في الجسم وهرموناته منها تغير في حجم الثدي وتوسع شديد في المهبل إضافة إلى الإصابة بالأنيميا وارتفاع شديد في درجة الحرارة وغيرها من الأعراض المصاحبة خلال فترة الحمل.





كل ما يشغل بال المرأة هو موعد الولادة وكيف يتم حساب فترة الحمل لتستقبل بعد ذلك مولودها الذي تنتظر قدومه ليملئ حياتها بهجة وفرح وسرور. جئنا لكِ في هذا المقال كيفية حساب فترة الحمل وبعض النصائح لتضعي مولودك بسلام. لكن بالبداية سوف نتعرف سوياً على كيفية حدوث الحمل.



كيف تصبح المرأة حامل؟



تصبح المرأة حامل عندما تقوم بممارسة العلاقة الزوجية مع زوجها. والحمل يعد من أكثر الأمور التي تشغل بالها من أول يوم زواج. كثيراً ما نجد سيدات يقمن باحتساب أيام التبويض الخاصة بهن ليسهل عليهن التخطيط لحدوث حمل لأن الحمل يحدث في يوم الإباضة عندما يقوم الحيوان المنوي بتخصيب البويضة. فتقوم المرأة باحتساب متوسط الدورة الشهرية هو 28 يوما لتتمكن من احتساب أيام التبويض التي تبدأ بعد بداية الدورة الشهرية بـ 14 يوماً. عند القيام بممارسة الجماع فهذه الأيام ينجح أحد الحيوانات المنوية في الوصول إلى البويضة واختراق غشائها الذي يقوم قاسياً للغاية ولا يمكن للحيوان المنوي اختراقه منفردَا فيجب تجمع عدد كبير للمساعدة ويقومن أنزيم معين يساهم في عمل ثقب صغير في غشاء البويضة الخارجية. يسمح لحيوان منوي واحد بالدخول إلى البويضة وإخصابها مما ينتج عنه حدوث حمل.



أفضل طريقة لحساب الحمل وموعد الولادة:



من المعروف أن أقصى مراحل النمو عند الجنين هى تسعة أشهر قمرية ليتكمل ويصبح متكامل وصحي. حيث تساوي 40 أسبوعاً بالتمام والكمال. يتم احتساب فترة الحمل عند بداية غرس البويضة ليتم حسابه بعد تسعة أشهر و7 ايام تحديداً بعد بداية أول يوم للدورة الشهرية. يمكن التأكد من الحسابات من خلال استخدام الأشعة بالموجات فوق الصوتية. يوجد العديد من الاختلافات ويؤكد الأطباء على أن احتساب الدورة الشهرية يكون أدق من الأشعة خاصة للمرأة التي لديها دورة شهرية منتظمة. هناك طريقتين لحساب الحمل وتحديد موعد الولادة وهي إضافة 8 أشهر و9 أيام على بداية آخر دورة شهرية مع إضافة مدتها. من الممكن احتساب فترة الحمل من خلال التقويم الهجري حيث يتم إضافة 9 أشهر عربية مع 14 يوم إلى موعد بداية آخر دورة شهرية جاءت قبل الحمل مباشرة.



نصائح لحدوث حمل:



هناك العديد من النصائح الهامة لتساعد المرأة على أن تحمل في الجنين الذي تتمناه. يجب أن تمتع المرأة عن استخدام أي وسيلة من وسائل الحمل خاصة الحبوب فعليك التوقف عن تناولها قبل اتخاذ رغبتكِ في حدوث حمل نظراً لان تأثيرها يستمر إلى عدة أشهر لأنها تعمل على إيقاف التبويض لذلك يحتاج الجسم لعدة دورات شهرية ليعود كالسابق. يجب أن تحرص المرأة الراغبة في حدوث عمل على القيام بممارسة العلاقة الزوجية قبل أيام التبويض لأن الحيوانات المنوية للزوج تعيش في رحم المرأة لمدة يومين أو ثلاثة لكن البويضة فمدتها فقط 12 ساعة أو يوم واحد فقط على أقصى تقدير ويفضل حساب التبويض بحساب مدة الدورة التي تأكل كل 28 يوماً عندما تكون منتظمة والبدء بممارسة العلاقة في اليوم العاشر من بدايتها.



نصائح صحية هامة للمرأة الحامل:



هناك العديد من الأشياء التي يجب أن تتجنبها المرأة الحامل منها استخدام المعطرات أو المبيدات الحشرية ذات الرائحة النفاذة لأنها تحتوي على الكثير من المواد الكيماوية المضرة لصحة الأم وجنينها. منها أمراض الربو والاضطرابات المعوية منها زيادة الشعور بالقيء. والغثيان. تتجنبي استخدام مستحضرات التجميل إلا للضرورة. لأنها تحتوي على مادة الريتينول الموجودة في كريمات الشعر. عدم استخدام مستحضرات العناية بالأظافر وكريمات الوجه والشع المستخدم في إزالة شعر الوجه وعدم استخدام مواد صبغ الشعر. يجب أن تحد من تناول الأطعمة والمشروبات الغنية بالكافيين خاصة في الشهور الاولى فالأفراط في تناول الشاي أو القهوة ينتج عنه حدوث إجهاض وانخفاض شديد في وزن الجنين وتأخر نموه.