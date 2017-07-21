أفضل الهواتف الذكية للتصوير والمصورين

إل جي G6يعد هاتف إل جي G6 هاتف رائع مع شاشة رائعة وجودة تصنيع متينة، إلا أن السبب الرئيسي للحصول عليه هو الكاميرات، حيث يمكن اعتبار الكاميرا الخلفية المزدوجة لهذا الهاتف واحدة من أفضل الكاميرات الموجودة على هواتف ذكية، وتعتبر الكاميرا الثانوية واسعة الزاوية مفيدة جداً.

ويمكن القول أنه مهما كانت الكاميرا الوحيدة جيدة فإنه لا يمكنها التغلب على التنوع الذي تقدمه الكاميرات ذات الأبعاد البؤرية المختلفة. كما يوفر الهاتف إمكانيات التحكم والضبط اليدوية القوية والأدوات المتعلقة بالفيديو، مما يوفر أداء عالي في ظروف الإضاءة المنخفضة والتصوير الديناميكي.

جوجل Pixel

ابتعدت شركة جوجل عن توفير كاميرا مزدوجة في نسخة عام 2016 من هواتفها بيكسل، إلا أن الكاميرا المستعملة في الهواتف ملائمة بشكل مذهل، بحيث أنها تستحق الذكر ضمن هذه الفئة من الهواتف وتمتلك الكاميرا ميزات عديدة قد لا تكون موجودة في أي هاتف آخر مثل التعريض الضوئي والمدى الديناميكي والألوان الحقيقية مما يجعل هواتف بيكسل خياراً قوياً ضمن هذه الفئة.

آبل iPhone 7 Plus

توفر شركة آبل عادةً إحدى أفضل الكاميرات ضمن الهواتف المحمولة، ويعمل هاتف آيفون 7 بلس على نقل الأمور إلى مستوى جديد بفضل الكاميرا الثانوية، ورغم أن الكاميرا الرئيسية القياسية أقل قليلاً من بعض المنافسين إلا أن الشركة قدمت عملاً جيداً عندما يتعلق الأمر بطمس الخلفيات في وضعية التصوير العمودية.

سوني Xperia XZ Premium

ويتميز هاتف Xperia XZ Premium بتضمنه نظام الكاميرا الجديد من سوني Motion Eye والكاميرا المتقدمة جداً المزودة بتقنية تصوير الفيديو البطيء التي لا تستطيع العين أن تراها، كما انه مزود بشاشة عرض KHDR4 وسرعة فائقة لتحميل الملفات وتصميم منحن مذهل بالإضافة إلى ميزات أكثر ذكاء. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الهاتف مذهل بإمكانات التصوير التي يقدمها، وكان قد حصل على جائزة أفضل هاتف ذكي في وقت سابق من هذا العام.



المصدر : وكالات