أفرنيتف في طهران اليوم لبحث الأزمة السورية

من المقرر أن يزور المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية الكسندر لافرنيتف اليوم طهران لإجراء مباحثات مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، حول تطورات الأزمة السورية.

ونقلت قناة «العالم» الفضائية الإيرانية، عن الدائرة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن زيارة أفرنيتف تهدف إلى إجراء مباحثات وتضافر الجهود بشأن تطورات الأزمة السورية عقب اجتماع أستانا ومواصلة المشاورات بين روسيا وإيران للمضي قدماً بالمبادرات السياسية والأمنية المشتركة. وسيطلع المسؤول الروسي خلال هذا اللقاء شمخاني على وجهات نظر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن التطورات الإقليمية الجارية والأمور الضرورية الجديدة بشأن تطوير التعاون الشامل لمواجهة الإرهاب وإنهاء الأزمة في سورية.

وكالات