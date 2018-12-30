هل تحدد النجوم والبروج مستقبلنا؟ هل نجاحنا المالي – سواء كنا سنصبح أغنياء أو فقراء يحدده برجنا؟ حسنا، نحن قد لا نكون قادرين على العثور على إجابة واضحة لكن أظهرت الأبحاث أن أغنى الناس في العالم ينتمون إلى هذا البرج.

في الدراسة التي قام بها موقع العمل ، Adview ، حللت قائمة فوربس 400 قائمة فوجدوا أن أكثر الأغنياء ينتمون إلى برج الاسد.



حيث استنتج الباحثون أن 28 مليارديرا في تلك القائمة كانوا من برج الأسد!



ويعتقد الباحثون أن مواليد برج الأسد (من 23 إلى 22 أغسطس) اغلبهم من القادة. فهم أذكياء وفكريون وعازمون ولديهم شخصيات قوية. أيضا ، الأسد واثق من نفسه وخلاق ، وجذاب بسبب طبيعته المتفائلة. وهذه بالتأكيد بعض الصفات التي تميز الملياردير!



ومن بين أكثر مواليد برج الأسد ثراء ، الشريك المؤسس لشركة Google ، سيرجي برين ، ومؤسس شركة أوراكل ، لاري إليسون ، والملياردير الفرنسي فرانسوا بينو. ورجل الاعمال الهندي هاشم بريمجي.



أما ثاني هذه الأبراج فهو برج الثور، وينتمي لها 24 ملياردير. تلاه برج الميزان بـ 23 ملياردير ، و الدلو بـ 22 ثم الجوزاء ، و العذراء ، والجدي ، والحوت بواقع 21 مليارديرا لكل منهم.