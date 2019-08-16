أغنى أسرة في العالم تجني 70 ألف دولار في الدقيقة

نشرت وكالة “بلومبرغ” تقريرا مؤخرا صنفت فيه أغنى الأسر في العالم، وقالت إن عائلة والتون الأمريكية، صاحبة شبكة المتاجر الأمريكية “وول مارت”، تصدرت القائمة.



وذكرت الوكالة أن ثروة عائلة والتون زادت منذ تقريرها في يونيو من العام الماضي بواقع 39 مليار دولار لتصل إلى 191 مليار دولار.



ووفقا لحسابات “بلومبرغ” تكون ثروة عائلة والتون قد ارتفعت بذلك بنحو 100 مليون دولار في اليوم، أو 4 ملايين دولار في الساعة أو 70 ألف دولار في الدقيقة.





و”وول مارت” هي شركة أمريكية لبيع التجزئة تعد أكبر شركة في العالم من حيث الإيرادات، وتم افتتاح أول متاجرها على يد سام والتون في عام 1968.



المصدر: “بلومبرغ”