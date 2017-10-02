أغرب حادثة سرقة في دمشق !!

وردت معلومات إلى فرع الأمن الجنائي في دمشق حول حصول حادثة سرقة من منزل كائن في دمشق وعلى الفورتوجهت دورية من الأدلة الجنائية إلى المكان المذكور، وتبين أن السرقة وقعت ضمن منزل مستأجر من قبل المواطنة (ن ، ع)، التي ادعت بسرقة طقم ذهبي تقدر قيمته بحوالي /1500/ ألف وخمسمائة دولار أمريكي، ومحبس ذهبي بقيمة / 700 / سبعمائة دولار أمريكي، ومبلغ /2000/ ألفي دولار أمريكي.

ومن خلال البحث والتقصي وجمع المعلومات تم الاشتباه بإحدى صديقات صاحبة المنزل المدعوة (هـ ، غ) حيث قام فرع الأمن الجنائي في دمشق بإلقاء القبض عليها، وضبط بحوزتها مصاغ ذهبي مؤلف من (سلسال وبلاك)، وبالتحقيق معها ومواجهتها بالأدلة اعترفت بإقدامها على التخطيط المسبق لسرقة منزل صديقتها حيث قامت بالدخول إليه بواسطة مفتاح مطابق مستغلة غيابها عن المنزل، وقامت بسرقة محبس ذهبي ومبلغ ألف دولار أمريكي، ثم قامت ببيع المحبس الذهبي واستبداله ببلاك ذهبي بنفس القيمة، وقامت بوضع المبلغ المسروق لدى محل مجوهرات كرهن.