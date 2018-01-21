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أعفاء رئيسة صالة لـ”السورية للتجارة” لبيعها الموز اللبناني في سوق الهال

 

أصدر مدير المؤسسة السورية للتجارة قرارا بإعفاء رئيسة صالة فرع دمشق رولا أسعد من عملها ومعاقبتها بعدم العمل في صالات المؤسسة وذلك على خلفية ورود شكوى من مورد الموز اللبناني حول وجود سيارة عائدة للمؤسسة السورية للتجارة تقوم ببيع الموز بسوق الهال.

حيث قامت مديرية حماية المستهلك بالوزارة بمتابعة الموضوع وحجز السيارة بما فيها وبناء على المخالفة تم تكليف دائرة الرقابة الداخلية في المؤسسة السورية للتجارة بالتحقيق بالموضوع وعليه تم تغريم رئيسة الصالة بقيمة كمية الموز والبالغة ٢١٣٠ كغ وبمبلغ ٨٥٢٠٠٠ ليرة سورية وتغريم سائق السيارة بأجرة النقل والعتالة وأجرة السيارة ومعاقبته بخصم ٥ % من أجوره لمدة ٦ أشهر.

وتم التأكيد على دائرة منافذ البيع بتكثيف الجولات على الصالات ومراقبة آلية العمل وضبط أي مخالفة موجودة.

وتم اقتراح وضع رئيسة الصالة رولا أسعد وزوجها علاء جديد، المعاقب منذ أسبوع في صالة دمر، تحت تصرف إحدى الجهات التابعة للوزارة خارج المؤسسة.


 

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