أعراض نقص الحديد ( فقر الدم ) .. أسبابه و طرق علاجه بدون أدوية

أصبح نقص الحديد أمرا” شائعا” اليوم، وهو ما يؤدي تباعا إلى الإصابة بمرض فقر الدم، نظرا لأن الدم في هذه الحالة لا يحتوي على ما يكفي من كريات الدم الحمراء السليمة.



كما يوجد معدن الحديد بشكل طبيعي في العديد من الأطعمة، كما يضاف إلى أطعمة أخرى صناعياً، ويتوفر أيضاً على شكل مدعمّات غذائية،ويحتاج جسم الإنسان للحديد لأنّه عنصر ضروري لنمو جسم الإنسان وتطوره، كما أنّه مهم لوظائف خلايا الجسم وتصنيع بعض الهرمونات والأنسجة في الجسم، فالحديد ضروري لصناعة بروتين الهيموغلوبين (Hemoglobin)، وهو جزء من خلايا الدم الحمراء التي يمكن تشبيهها بسيارات الأجرة لنقل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون؛ حيثُ يلتقط الهيموغلوبين الأكسجين من الرئتين وينقله عبر مجرى الدم، ثم يوصله إلى أنسجة الجسم المختلفة لتتمكن الخلايا من إنتاج الطاقة،ثم يقوم بالتقاط ثاني أكسيد الكربون من الخلايا لنقله إلى الرئتين والتخلُّص منه.



أعراض نقص الحديد :



في بادئ الأمر، قد يكون نقص الحديد معتدلاً إلى الحد الذي لا يلاحظه أحد ولا يكون له أعراض، ولكن مع زيادة النقص في الدم تبدأ الأعراض وتصبح أكثر حدة، وتشمل أعراض نقصه وعلاماته ما يلي:

1- التعب غير العادي بسبب انخفاض كمية الأكسجين التي تصل الأنسجة وحرمانها من الطاقة.



2-شحوب الوجه والجفن والأظافر، وذلك بسبب انخفاض مستوى الهيموجلوبين الذي يعطي الدم لونه الأحمر.



3-ضيق التنفس بسبب عدم قدرة الجسم على نقل الأكسجين إلى العضلات والأنسجة بفاعلية.



4-الصداع والدوخة بسبب عدم وصول كمية كافية من الأكسجين إلى الدماغ، مما يؤدي لتضخم الأوعية الدموية وحدوث ضغط.

5-خفقان القلب من أبرز اعراض نقص الحديد لأنه يعمل بشكل إضافي لنقل الأكسجين حول الجسم.

6-الشعر الجاف والبشرة المتضررة، وقد يحدث تساقط في الشعر.

7-تورم وجروح اللسان والفم.

8-تململ الساقين والرغبة في تحريكهما أثناء الراحة.

9-الأظافر الهشة والمتعرجة.





أسباب نقص الحديد:



1- فقدان الدم: يحتوي الدم على الـحديد داخل خلايا الدم الحمراء، فعند فقدان الدم يتم فقدان بعض الحديد، تتعرض النساء مع فترات الحيض الثقيلة إلى نقص الحديد بشكل كبير، كما قد يسببه بعض مسكنات الألم بانتظام مثل الأسبرين.

2-نقص الحديد في النظام الغذائي :يحصل الجسم بانتظام على الحديد من الأطعمة التي تتناولها، وإذا كنا نستهلك القليل من الحديد فمع مرور الوقت تظهر اعراض نقص الحديد في الجسم.

3-عدم القدرة على امتصاصه :يتم امتصاص الـحديد من الغذاء إلى مجرى الدم في الأمعاء الدقيقة، ولكن يمكن أن تؤثر الاضطرابات المعوية على قدرة الأمعاء على امتصاص العناصر الغذائية من الطعام المهضوم، بما فيها الـحديد.

4-الحمل :يمكن أن يحدث نقص الـحديد عند النساء الحوامل بسبب عدم تناول مكملات الحديد، وذلك لأن مخزون الحديد لديهم بحاجة دائمة إلى الإمداد لدعم الجنين المتنامي.



نصائح عامة لعلاج نقص الحديد:



نستطيع الحصول على العلاج اللازم وعلاج النقص الحاصل عبر اتباع الخطوات التالية:

التحدث مع الطبيب لوضع خطة علاج.



تناول أطعمة غنية بالحديد، مثل اللحوم والخضار الورقية الداكنة مثل السبانخ وكذلك المأكولات البحرية والبقوليات والمكسرات.



تناول أطعمة تدعم امتصاص الحديد، مثل مصادر فيتامين “سي”المختلفة.



يفضل تجنب الأطعمة التي قد تعيق امتصاص الحديد إذا تم تناولها بكميات كبيرة، مثل القهوة والشاي ومنتجات الحليب.



تناول مكملات الحديد الغذائية (فقط إذا ما وصفها الطبيب)، وبصحبة كأس من عصير البرتقال لتعزيز امتصاص الحديد.