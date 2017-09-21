أعداد المسجلين في المفاضلة العامة لجامعة دمشق

انتهت مراكز التسجيل التي حددتها جامعة دمشق من استقبال طلبات المفاضلة العامة للعام الدراسي 2017- 2018 حيث وصل المجموع العام لعدد المسجلين حتى الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم أمس إلى 37921 طالباً وطالبة في جميع الفروع والاختصاصات.

وأكد الأمين المساعد لشؤون الطلاب يوسف كحيلة أن عملية التقدم لمفاضلة القبول الجامعي جرت بيسر وهدوء من دون صعوبات تذكر لتمكين الطلبة من متابعة تحصيلهم العلمي وفق رغباتهم وبما يسهم في تحسين جودة مخرجات التعليم، ومن خلال الجولات الاطلاعية التي استمرت بشكل يومي على مراكز التسجيل الموزعة في كلية الهندسة المدنية والمكتبة المركزية وكلية السياحة وكلية الطب، والزراعة وغيرها من مراكز أخرى.‏