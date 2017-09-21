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أعداد المسجلين في المفاضلة العامة لجامعة دمشق

انتهت مراكز التسجيل التي حددتها جامعة دمشق من استقبال طلبات المفاضلة العامة للعام الدراسي 2017- 2018 حيثأعداد المسجلين في المفاضلة العامة لجامعة دمشق وصل المجموع العام لعدد المسجلين حتى الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم أمس إلى 37921 طالباً وطالبة في جميع الفروع والاختصاصات.

وأكد الأمين المساعد لشؤون الطلاب يوسف كحيلة أن عملية التقدم لمفاضلة القبول الجامعي جرت بيسر وهدوء من دون صعوبات تذكر لتمكين الطلبة من متابعة تحصيلهم العلمي وفق رغباتهم وبما يسهم في تحسين جودة مخرجات التعليم، ومن خلال الجولات الاطلاعية التي استمرت بشكل يومي على مراكز التسجيل الموزعة في كلية الهندسة المدنية والمكتبة المركزية وكلية السياحة وكلية الطب، والزراعة وغيرها من مراكز أخرى.‏

وبين كحيلة أن عدد المتقدمين قد يفوق الـ 38 ألف طالب وطالبة بكثير حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم أمس، وحتى انتهاء الفرع الأدبي من التسجيل المباشر والمحدد حتى تاريخ 28/9 من الشهر الحالي، وبشكل تفصيلي فقد وصل عدد الطلاب المسجلين بالسنة التحضيرية إلى أكثر من 3137 طالباً وطالبة، ووصل عدد المسجلين من الطلاب العلمي في باقي الاختصاصات إلى 19239 طالباً وطالبة، على حين كان العدد في العام الماضي 20686 طالباً وطالبة، أما طلاب الثانوي الأدبي فقد وصل عدد المسجلين حتى هذه اللحظة إلى 10423 طالباً في جميع المراكز والتسجيل مازال مفتوحاً لعدة أيام أخرى.‏

وبلغ عدد الطلاب المسجلين من الثانوية المهنية إلى 3951 طالباً وطالبة، في حين كان عدد الطلاب المتقدمين من المهني في العام الماضي 5889 طالباً وطالبة، وفي مفاضلة السوري غير المقيم وصل عدد المسجلين إلى 527 طالباً وعدد المسجلين في مفاضلة العرب والأجانب 29 طالباً.

بينما بلغ عدد المسجلين في مفاضلة أعضاء الهيئة التدريسية إلى 170 طالباً للثانوية العامة و3 طلاب للثانوية المهنية، وأعداد المسجلين من ذوي الشهداء إلى 345 طالباً وطالبة من الثانوية العامة، و34 من الثانوية المهنية، وعدد المسجلين في مفاضلة المعاقين 63 طالباً.‏

المصدر: الثورة

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