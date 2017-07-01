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أعاد 20 ألف يورو سرقها قبل ثلاث سنوات

قرر لص نهشه الندم ان يعيد إلى ضحيته السبعينية مبلغ 20 ألف يورو سرقه منها في مرسيليا (جنوب فرنسا) قبل اكثر من ثلاث سنوات.
ففي 20 كانون الاول/ديسمبر 2013 سحبت المرأة السبعينية هذا المبلغ من صراف آلي على ما أوضح مصدر في الشرطة.
وقد رصد تحركها هذا لصان قاما بنشلها بعد دقائق معدودة وقد خلف ذلك لها «صدمة» من دون ان تصاب بجروح. وفي آذار/مارس الماضي فوجئت هذه المرأة لدى عودتها إلى منزلها بباقة من الزهور أمام بابها من دون أي تفسير.
وبعد أيام قليلة طرق بابها شاب مع باقة أخرى وقدم الى المرأة السبعينية وابنتها الزهور وظرفاً فيه مبلغ 20 ألف يورو.
وأبلغت المرأة الشرطة التي عثرت على الرجل البالغ 27 عاما بعد أسابيع عدة.
وأوقف الشاب في 22 ايار/مايو الماضي وأقر بأنه كان أحد مرتكبي عملية السرقة في العام 2013 عازياً فعلته إلى طيش الشباب. وقال انه ندم على فعلته لكنه لم يكشف عن اسم شريكه.
وأُفرج عنه ووضع قيد المراقبة القضائية في انتظار ان يمثل قريبا أمام المحكمة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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