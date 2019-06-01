أطلق النار على والده وفر إلى جرمانا

وردت معلومات الى قسم شرطة المزة الغربي بدخول شخص إسعافاً إلى مشفى الرازي في دمشق مصاب بطلق ناري بالرأس، وعلى الفور توجهت دورية من قسم شرطة المزة الغربي إلى مكان وقوع الجريمة ،وبدأت بجمع الأدلة لمعرفة الفاعل .



ومن خلال البحث وجمع المعلومات تبين بأن ابن المغدور المدعو ( ع . هـ ) تولد 2004 هو من أطلق النار عليه وفر هارباً إلى محلة (جرمانا ) قاصداً منزل أحد أصدقائه كي يؤمن له السفر خارج القطر، وفي أقل من ساعتين تم إلقاء القبض عليه ومصادره السلاح وإحضاره إلى القسم، وبالتحقيق معه اعترف بأنه قام بإطلاق النار على والده بسبب زواج والده على أمه، وبسبب تركه وحيداً .



ومازالت التحقيقات مستمرة، ويجري العمل على تقديم المقبوض عليه إلى القضاء لينال جزاءه العادل .



المصدر: وزارة الداخلية