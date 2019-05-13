أطعمة يُفضل تجنبها خلال ساعات الإفطار

خلال شهر الصيام، وحفاظاً على صحة الجسم، هناك الكثير من الأطعمة التي تسبب الإحساس بالجوع وبعضها يسبب العطش وكثرة التبول لذلك يفضل الابتعاد عنها.



ويبين أطباء فريق “ميد دوز”، أنه لا بد من “تجنب الإكثار من القهوة في الفترة الممتدة ما بين الفطور والسحور لما لها من تأثير على زيادة التبول و بالتالي العطش خلال النهار”.



وينصح الأطباء “بتجنب الإكثار من الحلويات على السحور لأنها تسبب العطش و الجوع معاً، كذلك المكسرات المملحة، كثرتها تسبب العطش”.



وحول وجبة السحور، يُنصح بتناول “بيضة مع كأس حليب وقطعة خبز صغيرة، أو حليب مع شوفان، ثم بعض قطع الفاكهة المجففة”.



ويضاف إلى القائمة السابقة “أو معكرونة بالخضار أو اللبن، أو غيرها من الأطعمة الخفيفة التي تؤمن حاجتنا الغذائية باعتدال لبقية اليوم”.



الجدير بالذكر أن تناول الماء على كامل الفترة الممتدة ما بين الإفطار و السحور ، يعد الطريقة المثلى لتعويض السوائل على دفعات.

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