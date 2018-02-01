أطعمة يجب ألا تحفظ في الثلاجة ؟!

دائماً ما نظن أن حفظ الأطعمة في الثلاجة سيحافظ على قيمتها الغذائية، ولكن نجهل أي من الأطعمة تُحفظ في الثلاجة وأيها لا يجب أن يتم حفظها وذلك للأضرار التي تسببها للأطعمة وسنتعرف على هذه الأضرار في هذا الموضوع.





أطعمة لا يجب أن يتم حفظها في الثلاجة





الموز: إن وضع الموز في الثلاجة يؤدي إلى تحويل لون قشوره إلى اللون البني، كما سيغير من قوام الموزة، أما إذا كنت تمتلك موزاً ناضجاً فوق اللازم فالحل المناسب له هو أن تضعه في الفريزر وثم تحوله إلى عصير.





الخبز: إن وضعك للخبز في الثلاجة يجعله كالخبز القديم بسرعة، حيث تؤدي درجة الحرارة المنخفضة مقارنةً بدرجة حرارة الغرفة إلى زيادة صلابة الخبز بسرعة، أما إذا كنت محباً للكربوهيدرات وتودُّ بأن تحتفظ بالخبز اليابس فمن الأفضل أن تُبقيه في صندوق خبز أو في الفريزر، ما يحدد مدة بقاء الخبز صالحاً هو المواد الحافظة الذي يحتويها، وقال بعض الباحثين أن هذه المدة تتراوح من أيامٍ قليلة إلى أسابيع عديدة.





الزبدة: من المستحيل أن تدهن قطعة زبدة صلبة في رغيف خبز، لحسن الحظ يمكنك أن تحتفظ بالزبدة لديك بشرط أن تحميها من تسلل الهواء أو الضوء إليها، يقول الخبراء أنه لا بأس بترك الزبدة في درجة حرارة الغرفة لبضعة أيام، أما إذا كنت تريد أن تحتفظ بها لمدة طويلة فسيتوجب عليك وضعها في الثلاجة.





القهوة: قد تخسر القهوة المطحونة طعمَها إذا حفظتَها في الثلاجة، من الأفضل حفظها في الخارج في منطقة جافة وباردة، وفي صندوقٍ من مغلق من أجل طرد الرطوبة، وفيما يتعلق بحبوب القهوة الإندونيسية فيمكنك حفظ حبوبها في الفريزر للحصول على أفضل نكهة عند طحنها.





الفليفلة (الفلفل البارد): يقول باحثون بأن حفظ الفليفلة في الثلاجة يؤدي إلى جعلها طرية، ويقترح آخرون حفظها في الثلاجة لإطالة فترة عمرها، إذا أردت تجنب الحصول على خضروات ذبلانة فاحفظها في كيس خاص بالخضروات خارج الثلاجة اما إذا أردتها أن تنضُج بسرعة فضع معها حبةً طماطم ناضجة في الكيس، حيث تطلق الطماطم غازاً يسرِّع من عملية النضوج.





الطماطم: تعمل درجة الحرارة المنخفضة إلى تحويل الطماطم الجميلة والمليئة بالسوائل إلى حبةٍ طريةٍ وذبلانة، لذلك لا تقلق من حفظها في مطبخك خارج الثلاجة لتحصل على طماطم ذات طعم لذيذ، وأفاد خبراء بأن الطماطم الطرية والتي تًدرُّ السائل قاربت على الفساد.



