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أطعمة لا يجب تركها كثيرًا في الثلاجة

قال عالم الأحياء الدقيقة البروفيسور ديرك بوكمول، أن هناك أطعمة لها مدة محددة لحفظها في الثلاجة لأيام قليلة.


وأضاف بوكمول، أن ألا يتم إبقاء المكرونة والشعيرية (نودلز) في الثلاجة أكثر من ثلاثة إلى أربعة أيام، أما البطاطس المطهية فلا تصلح سوى للبقاء ثلاثة أيام، والأرز المطهي لا يجب أن يظل في الثلاجة أكثر من يومين، موضحًا أن هذه الأطعمة تحتوي على النشا المعرضة للغاية بجذب البكتيريا، إضافة إلى أنه لا يمكن أن تقتل هذه البكتيريا بسهولة بتسخين الطعام، لأنها مقاومة جدا للحرارة، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.


كما نصح عالم الأحياء بعدم إبقاء عبوة اللبن المفتوحة لأكثر من ثلاثة إلى أربعة أيام.


ولمنع الجراثيم من مرافقة الطعام إلى الثلاجة في المقام الأول، تأكد من وضع الطعام البارد في الثلاجة في أسرع وقت ممكن، بعد ساعتين من طهيه على الأكثر، وإلا ستزيد احتمالية أن تتضاعف البكتريا سريع، وعند إعادة تسخين وجبة ما تأكد من فعل هذا لدقيقتين على الأقل على درجة حرارة 70 درجة مئوية.