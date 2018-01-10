أطباء يحذرون: أمراض خطرة بسبب البيض والفروج مجهول المصدر!
بيَّن عدد من أعضاء نقابة الأطباء البيطريين والمشتغلين في صناعة الفروج في حماة أن البيض والفروج المثلج اللذين يتم إدخالهما من تركيا عبر الريف الشمالي تهريباً، يغزوان حماة وأريافها، ما يسبب إضراراً بالاقتصاد الوطني، وبصناعة الفروج وخسائر فادحة للمشتغلين فيها من مربين وغيرهم."
الطبيب البيطري محمد الحافظ باسم قال: بصفتي طبيباً بيطرياً اطلعت على عدة اختبارات على الفروج المثلج وعلى بعض التقارير التي تفيد بوجود إصابات بشرية بأمراض السالمونيلا والأنفلونزا والمايكو بلازما وسرطان الدم، سببها البروتين المنقول عن طريق البيض والفروج مجهولي المصدر.
مشيراً إلى الضرر الاقتصادي العام، مضيفاً: علمنا أن مصادر تمويل تلك المواد المهربة غير شرعية، حيث يتم غسيل الأموال السوداء بدول الجوار وأن غاسلي الأموال همهم الربح من دون النظر إلى الأضرار الفادحة التي تؤدي إلى انهيار اقتصاد الوطن وخروج العملات الأجنبية منه عن طريقهم. وتوجد عدة أمراض خطرة في مشافي دمشق وحماة مجهولة السبب عُزي قسمٌ كبير منها إلى البروتين الحيواني الفاسد المهرب إلى سورية. وكشف الحافظ عن اجتماع عقد مؤخراً لعدد من المربين والأطباء البيطريين مع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الذي وعدهم وعداً قاطعاً بمكافحة أشكال التهريب والحد من دخول هذه المواد إلى البلد.
مدير فرع التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة زياد كوسا بيَّن رداً على سؤال حول انتشار البيض والفروج المثلج المهرب، أن الدوريات تراقب السواق وتركز على المواد ذات الاستهلاك البشري اليومي ومنها الفروج والبيض وتتخذ الدوريات كل الإجراءات بشكل فوري في حال وجود المخالفة، وقد تم تنظيم 5 ضبوط منذ بداية العام بهذا المجال.
المصدر: الوطن
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