أطباء يحذرون: أمراض خطرة بسبب البيض والفروج مجهول المصدر!

بيَّن عدد من أعضاء نقابة الأطباء البيطريين والمشتغلين في صناعة الفروج في حماة أن البيض والفروج المثلج اللذين يتم إدخالهما من تركيا عبر الريف الشمالي تهريباً، يغزوان حماة وأريافها، ما يسبب إضراراً بالاقتصاد الوطني، وبصناعة الفروج وخسائر فادحة للمشتغلين فيها من مربين وغيرهم."

الطبيب البيطري محمد الحافظ باسم قال: بصفتي طبيباً بيطرياً اطلعت على عدة اختبارات على الفروج المثلج وعلى بعض التقارير التي تفيد بوجود إصابات بشرية بأمراض السالمونيلا والأنفلونزا والمايكو بلازما وسرطان الدم، سببها البروتين المنقول عن طريق البيض والفروج مجهولي المصدر.

الطبيب البيطري محمد الحافظ باسم قال: بصفتي طبيباً بيطرياً اطلعت على عدة اختبارات على الفروج المثلج وعلى بعض التقارير التي تفيد بوجود إصابات بشرية بأمراض السالمونيلا والأنفلونزا والمايكو بلازما وسرطان الدم، سببها البروتين المنقول عن طريق البيض والفروج مجهولي المصدر.