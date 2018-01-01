أضرار مادية في محطة محردة لتوليد الكهرباء جراء اعتداءات إرهابية
لحقت أضرار مادية بالممتلكات جراء استهداف تنظيم جبهة النصرة والمجموعات الإرهابية المنضوية تحت زعامته بقذائف الهاون والصاروخية محطة محردة لتوليد الكهرباء وقرية قبة الكردي بريف حماة.
وقد أطلقت المجموعات الإرهابية المنتشرة في بلدة اللطامنة صباح اليوم 14 قذيفة صاروخية على الأحياء السكنية في مدينة محردة ومحطة توليد الكهرباء شمال مدينة حماة بنحو 25 كم.
وتسبب الاعتداء بوقوع أضرار مادية بالمبنى الإداري لمحطة توليد الكهرباء وبعض منازل المواطنين وممتلكاتهم.
واستهدف إرهابيي “جبهة النصرة” المنتشرين في منطقة السطحيات بريف سلمية الغربي بـ 9 قذائف هاون منازل المواطنين في قرية قبة الكردي ما أسفر عن وقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي.
وردا على الاعتداءات وجهت وحدات من الجيش العربي السوري ضربات مركزة ودقيقة على مناطق إطلاق القذائف في ريف حماة الشمالي والشمالي الشرقي وأسفرت عن تدمير عدد من منصات إطلاق القذائف وإيقاع خسائر في صفوف الارهابيين.
وتنتشر بريف حماة الشمالي والشمالي الشرقي مجموعات إرهابية تتبع بمعظمها لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي الذي يضم في صفوفه مرتزقة أجانب تسللوا عبر الأراضي التركية.
المصدر: سانا
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