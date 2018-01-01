أضرار مادية في محطة محردة لتوليد الكهرباء جراء اعتداءات إرهابية

وقد أطلقت المجموعات الإرهابية المنتشرة في بلدة اللطامنة صباح اليوم 14 قذيفة صاروخية على الأحياء السكنية في مدينة محردة ومحطة توليد الكهرباء شمال مدينة حماة بنحو 25 كم.

وقد أطلقت المجموعات الإرهابية المنتشرة في بلدة اللطامنة صباح اليوم 14 قذيفة صاروخية على الأحياء السكنية في مدينة محردة ومحطة توليد الكهرباء شمال مدينة حماة بنحو 25 كم.

واستهدف إرهابيي “جبهة النصرة” المنتشرين في منطقة السطحيات بريف سلمية الغربي بـ 9 قذائف هاون منازل المواطنين في قرية قبة الكردي ما أسفر عن وقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي.

واستهدف إرهابيي “جبهة النصرة” المنتشرين في منطقة السطحيات بريف سلمية الغربي بـ 9 قذائف هاون منازل المواطنين في قرية قبة الكردي ما أسفر عن وقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي.