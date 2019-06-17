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أضرار مادية جراء اعتداء المجموعات الإرهابية بالقذائف على مدينة محردة

انتهكت المجموعات الإرهابية مجددا اتفاق منطقة خفض التصعيد عبر استهدافها بالقذائف الصاروخية مدينة محردة في ريف حماة الشمالي.


وأفاد مصدر ميداني في حماة بأن “المجموعات الإرهابية اعتدت بعد ظهر اليوم بقذائف صاروخية عدة على الأحياء السكنية في مدينة محردة بالريف الشمالي لحماة ما تسبب بوقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات”.


واعتدت المجموعات الإرهابية أمس بقذائف صاروخية عدة على الأحياء السكنية في بلدتي الشيخ حديد والجلمة بالريف الشمالي ما أسفر عن إلحاق أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة ودمار ببعض منازل المواطنين دون وقوع إصابات بين المدنيين.

 

سانا