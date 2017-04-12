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أضرار مادية جراء استهداف المجموعات الإرهابية بـ 4 قذائف هاون قرية المجيمر بالسويداء
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أضرار مادية جراء استهداف المجموعات الإرهابية بـ 4 قذائف هاون قرية المجيمر بالسويداء

لحقت أضرار مادية بالممتلكات جراء استهداف المجموعات الإرهابية بعدد من قذائف الهاون قرية المجيمر في ريف السويداء الجنوبي الغربي.

وقصفت المجموعات الإرهابية المنتشرة في ريف درعا الشرقي الليلة الماضية ب 4 قذائف هاون قرية المجيمر بالريف الجنوبي الغربي سقطت جميعها في محيط القرية ما تسبب بإلحاق أضرار مادية بالممتلكات دون وقوع إصابات بين المواطنين.

وتتعرض قرى في ريف السويداء الجنوبي الغربي ولا سيما المحاذية لريف درعا الشرقي لاستهدافات متكررة بقذائف الهاون من قبل المجموعات الإرهابية.

سانا

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