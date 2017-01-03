أضرار مادية بمنازل المواطنين جراء سقوط 4 قذائف صاروخية أطلقها إرهابيو “جيش الفتح” على قرية الربيعة بريف حماة

قصف إرهابيو تنظيم “جيش الفتح” المرتبط بالنظامين السعودي والتركي بالقذائف الصاروخية قرية الربيعة بريف حماة الغربي دون وقوع إصابات بين المواطنين.



وقصف الإرهابيين المنتشرين في الريف الشمالي الغربي في حماة فجر اليوم بـ 4 قذائف صاروخية الأحياء السكنية في قرية الربيعة غرب مدينة حماة بـ18كم ما تسبب ” بالحاق أضرار مادية بعدد من المنازل دون وقوع اصابات بين المواطنين”.



وتتخذ المجموعات الإرهابية المنضوي أغلبها تحت زعامة تنظيم “جبهة النصرة” من بعض قرى ريف حماة الشمالي والشمالي الغربي منطلقا لشن الاعتداءات على القرى الآمنة وتستهدفها بالقذائف التي اسفرت عن وقوع ضحايا بين المواطنين معظمهم أطفال ونساء.

سانا