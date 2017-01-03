مقتل وإصابة ستة عراقيين بتفجير إرهابي انتحاري غرب مدينة الرمادي
«وادي بردى» الحسم قريب ومسلحون ينتظرون دخول الجيش لتسليم أنفسهم
انتحار الأمين العام السابق لمجلس الدولة المصري بعد اتهامه في قضية «الرشوة الكبرى»
الجهات المختصة تطالب بإتمام المصالحة في كناكر
21 باصاً أخضر لا تزال محتجزة في الفوعة وكفريا وأهالي البلدتين يناشدون لاستكمال اتفاق حلب كاملاً
غارات التحالف السعودي في اليمن تقتل 11 مدنياً
مقتل 32 شخصا على الأقل وإصابة آخرين في هجوم إرهابي ببغداد
وقف إطلاق النار مستمر.. والقضاء على العشرات من الدواعش
الأزمة استهلكت 3 مبعوثين أمميين حتى اليوم … ثالث مبادرة لوقف إطلاق النار في عمر الأزمة فهل تنجح؟
المطران كبوجي: مسيرة طويلة من النضال
وزير المالية يصدر قراراً بنقل 46 موظفاً بسبب «الترهل»
ميليشيات وادي بردى ترفض الخروج وتريد إبقاء سيطرتها على المنطقة
قوات روسية تقيم مقراً عسكرياً في «الشيخ مقصود»
المعلم بعد لقائه ولايتي: الهدنة خطوة نحو حوار سوري سوري دون أي تدخل خارجي
مقتل تسعة أشخاص جراء تفجيرين إرهابيين نفذهما انتحاريان في بغداد

أضرار مادية بمنازل المواطنين جراء سقوط 4 قذائف صاروخية أطلقها إرهابيو “جيش الفتح” على قرية الربيعة بريف حماة

قصف إرهابيو تنظيم “جيش الفتح” المرتبط بالنظامين السعودي والتركي بالقذائف الصاروخية قرية الربيعة بريف حماة الغربي دون وقوع إصابات بين المواطنين.

وقصف الإرهابيين المنتشرين في الريف الشمالي الغربي في حماة فجر اليوم بـ 4 قذائف صاروخية الأحياء السكنية في قرية الربيعة غرب مدينة حماة بـ18كم ما تسبب ” بالحاق أضرار مادية بعدد من المنازل دون وقوع اصابات بين المواطنين”.

وتتخذ المجموعات الإرهابية المنضوي أغلبها تحت زعامة تنظيم “جبهة النصرة” من بعض قرى ريف حماة الشمالي والشمالي الغربي منطلقا لشن الاعتداءات على القرى الآمنة وتستهدفها بالقذائف التي اسفرت عن وقوع ضحايا بين المواطنين معظمهم أطفال ونساء.

سانا

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.