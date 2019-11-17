أضرار في المنازل نتيجة السيول المتشكلة في السويداء

تسببت الهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها مدينة السويداء الليلة الماضية بحدوث سيول واختناقات وتضرر منازل وأقبية في مواقع متفرقة منها.



وأوضح رئيس مجلس مدينة السويداء، م. بشار الأشقر أن المصارف والشوايات المطرية لم تستوعب كميات الأمطار الغزيرة الهاطلة وتصريفها في ظل طبيعة المدينة المنحدرة ما أدى إلى حدوث سيول واختناقات ودخول المياه إلى عدد كبير من المنازل والأقبية والطوابق الأرضية في مواقع متفرقة من المدينة، لافتاً إلى أنه تم استنفار ورشات المجلس وفوج الإطفاء والدفاع المدني للتعامل مع الاختناقات وشفط المياه وضخها وتحويل مسارها عبر حفر عدد من الممرات خلال ساعات الليل مع مواصلة العمل لمعالجة الحالات المتبقية.



وأشار الأشقر إلى أن عدة مواقع شهدت اختناقات وأضراراً بالمنازل ولاسيما في مساكن الخضر والشرطة والمعلمين وشارع الكويت وأحياء الوحدة والحرية والجلاء والثورة وطريق قنوات وشمال ساحة الشعلة والكورنيش الغربي وطريقي ولغا والثعلة ومحيط المشفى الوطني والهلال الأحمر ومعمل الأحذية وغرب دوار الملعب وغيرها.

بدوره لفت رئيس قسم العمليات في الدفاع المدني العقيد أيمن العبد الله إلى استنفار جميع الطواقم والمضخات والاستجابة والتعامل مع 15 حالة دخول للمياه إلى منازل وأقبية خلال ساعات الليل لرفع الضرر عنها مع مواصلة أعمال شفط المياه في مواقع أخرى، بينما أشار معاون قائد فوج إطفاء السويداء نضال عبود إلى التعامل وشفط المياه من أكثر من 20 منزلاً داخل المدينة.



وشهدت محافظة السويداء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطولات مطرية غزيرة مصحوبة بالرعد والبرد بلغت أكبر كمياتها 48 مم في مدينة السويداء وفقا لنشرة استمطار مديرية الزراعة فيها.

سانا